Roma in emergenza, Gasperini: "Wesley? Speriamo recuperi, ma..."

Infine un bilancio di questa prima metà della stagione: "Se guardo al futuro è un po' più complicato. Nell'immediato credo che dal mercato di gennaio possiamo uscire sicuramente con qualcosa in più, però le partite le abbiamo adesso. Abbiamo gare di campionato ravvicinatissime, abbiamo la Coppa Italia martedì, dove non recupereremo nessuno se non Cristante; poi perderemo Mancini e possiamo solamente perdere altri giocatori, spero di no, ma questa è la situazione", ha aggiunto. "È un momento sicuramente importante, poi tutti i momenti sono importanti. Qui sappiamo che bisogna giocare tante partite in un mese. C'è l'Europa League, c'è il campionato e adesso giochiamo una, due partite a settimana, avremmo dovuto giocare anche tre per così tante settimane. È un'esperienza anche questa. Dobbiamo quindi pensare, oltre che all'immediato, a cercare sempre di migliorare e rendere la squadra sempre più competitiva", ha sottolineato.