Fiorentina, duplice frattura alla mascella per Gosens: il comunicato

27 Feb 2026 - 16:21
© italyphotopress

Oltre a Solomon e Lezzerini, la Fiorentina deve fare i conti con l'infortunio anche di Robin Gosens. Questo il comunicato del club: "Il calciatore è stato sottoposto nella tarda serata di ieri, giovedì 26 febbraio, ad accertamenti diagnostici ed a videat specialistico maxillo-facciale a seguito dell’infortunio occorso durante la partita di Conference League con lo Jagiellonia". 

La nota prosegue: "Gli esami effettuati hanno evidenziato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare di destra e della parete orbitaria laterale di destra. Tali lesioni non necessitano di correzione chirurgica. Il calciatore potrà, pertanto, proseguire la regolare attività utilizzando un’adeguata protezione". 

Gosens, dunque, nelle prossime partite scenderà in campo con la mascherina facciale per proteggersi. 

