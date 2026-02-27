Lazio, Gila e Basic verso il forfait: puntano al ritorno con l'Atalanta

27 Feb 2026 - 17:24

La Lazio, a meno di clamorose sorprese dell'ultima ora, non riuscirà a recuperare Mario Gila e Toma Basic. Per entrambi i calciatori, infatti, le possibilità di prendere parte all'impegno di campionato contro il Torino previsto per domenica sono ridotte. Sia lo spagnolo che il croato non hanno ancora smaltito del tutto i relativi problemi fisici e, anche per non correre rischi inutili, puntando ad essere a disposizione del tecnico Maurizio Sarri per la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, prevista per il 4 marzo allo stadio Olimpico. Tutti e due, quindi, dovrebbero essere esentati dalla trasferta in Piemonte rimanendo a Formello per proseguire il programma di recupero stilato dallo staff sanitario biancoceleste.

Ultimi video

02:50
13 SRV JASHARI INTERVISTA STILOSA 27/2

Jashari: "Ora sono al 100%. Tra Baggio e Pirlo assomiglio di più a..."

01:51
Roma-Juventus a Sozza

Un altro Roma-Juve per Sozza: il profilo dell'arbitro che fece tuonare Ranieri

03:09
Piantanida: "Crollo Al-Hilal, ecco la posizione della panchina di Inzaghi"

Inzaghi a rischio ma la maxi clausola può frenare l'Al Hilal: il retroscena esclusivo

03:04
In bocca al lupo, Serse

In bocca al lupo, Serse

01:38
Napoli, riecco Anguissa

Napoli, riecco Anguissa

01:41
Callegari: "Atalanta, ecco cosa devi temere del Bayern"

Callegari: "Atalanta, ecco cosa devi temere del Bayern"

01:15
Callegari: "Tabellone Champions, quanti rimpianti per l'Inter"

Callegari: "Tabellone Champions, quanti rimpianti per l'Inter"

01:58
Facce da Roma-Juve

Facce da Roma-Juve

02:48
Jashari un jolly prezioso

Jashari un jolly prezioso

01:30
Domenica Cremonese-Milan

Domenica Cremonese-Milan

01:33
Domenica sera Roma-Juve

Domenica sera Roma-Juve

01:41
Tra campionato e coppa

Tra campionato e coppa

01:17
Callegari: "Ecco cosa aspettarsi dal derby di Europa League"

Callegari: "Ecco cosa aspettarsi dal derby di Europa League"

01:44
I voti di Massimo Callegari a Gasperini e Spalletti

I voti di Massimo Callegari a Gasperini e Spalletti

01:52
Chivu e De Rossi

Chivu e De Rossi

02:50
13 SRV JASHARI INTERVISTA STILOSA 27/2

Jashari: "Ora sono al 100%. Tra Baggio e Pirlo assomiglio di più a..."

I più visti di Calcio

DICH KOOPMEINERS POST JUVE-GALATASARAY 25/2 DICH

Koopmeiners: "Abbiamo fatto una grande partita, anche in dieci. È un peccato"

Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

DICH OSIMHEN SU VENIRE ALLA JUVENTUS (VIGILIA) 25/02 SRV

La bomba di Osimhen: "Io alla Juve? Un privilegio, volevo già venirci, vediamo"

CLIP CALLEGARI POST INTER-BODO 1-2 25/02 SRV

Callegari: "Inter provinciale e senza il sacro fuoco"

Osimhen e la Juventus

Osimhen e la Juventus

DICH CHIVU INTERROMPE GIORNALISTA POST BODO 25/02 SRV

Chivu ferma subito il giornalista: "Bodo inferiore in teoria? Mah…"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:15
Como, Fabregas: "Lecce gara fondamentale, serve serenità e umiltà"
17:24
Lazio, Gila e Basic verso il forfait: puntano al ritorno con l'Atalanta
16:21
Fiorentina, duplice frattura alla mascella per Gosens: il comunicato
16:10
Como, Fabregas: "Diao e Goldaniga convocati. Baturina? Vediamo per l'Inter"
15:29
Euro 2032, l'Italia accelera sui progetti degli stadi