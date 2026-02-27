Lazio, Gila e Basic verso il forfait: puntano al ritorno con l'Atalanta

La Lazio, a meno di clamorose sorprese dell'ultima ora, non riuscirà a recuperare Mario Gila e Toma Basic. Per entrambi i calciatori, infatti, le possibilità di prendere parte all'impegno di campionato contro il Torino previsto per domenica sono ridotte. Sia lo spagnolo che il croato non hanno ancora smaltito del tutto i relativi problemi fisici e, anche per non correre rischi inutili, puntando ad essere a disposizione del tecnico Maurizio Sarri per la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, prevista per il 4 marzo allo stadio Olimpico. Tutti e due, quindi, dovrebbero essere esentati dalla trasferta in Piemonte rimanendo a Formello per proseguire il programma di recupero stilato dallo staff sanitario biancoceleste.