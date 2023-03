Totti, l’esordio con la Roma 30 anni fa: i numeri di una carriera da fedelissimo

ACCADDE OGGI

Il 28 marzo 1993 faceva il suo debutto contro il Brescia, oggi è sul podio dei più presenti in Serie A e il marcatore più anziano della storia della Champions

Totti, trent'anni fa l'inizio di una leggenda















































1 di 25 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Fai entrare il ragazzino". Era il 28 marzo del 1993, 30 anni fa, la Roma giocava a Brescia, era in vantaggio 2-0 a pochi minuti dal termine e Vujadin Boskov decise di togliere Rizzitelli per far esordire un 16enne pieno di talento: Francesco Totti. Da quel giorno, come scrive l'account ufficiale della Uefa per celebrare l'ex capitano giallorosso, "il resto è storia": in 25 anni di carriera sempre con la stessa maglietta addosso, record condiviso con Paolo Maldini, il 'Pupone' ha scritto la storia del calcio italiano e non solo, riportando lo scudetto nella Capitale e trionfando al Mondiale del 2006.

Da quel 28 marzo del '93 Totti con la Roma giocherà 785 partite diventando il recordman di presenze della storia del club e piazzandosi sul podio all-time di presenze in Serie A dietro solo a Buffon (658) e Maldini (648). Il primo gol con la Roma in Serie A arriva il 4 settembre 1994, a un anno e mezzo dall'esordio, ma da quel giorno Totti non si fermerà più e alla fine saranno 250 le reti complessive nel campionato italiano, l'ultima delle quali su rigore il 25 settembre 2016 in casa del Torino. Nessuno ha segnato più di lui con una sola maglia in Serie A, mentre a livello generale è secondo solo a Piola (274) per numero di gol.

Totti vuol dire Roma e la Lazio è una delle sue vittime preferite (11 gol, nessuno come lui nei derby e tante magliette dedicate), nel 2001 realizza il sogno di vincere lo scudetto da capitano battendo il Parma all'Olimpico ma Totti fa grande la Roma anche in Europa (indimenticabile la standing ovation del Bernabeu). Con 38 reti complessive è il miglior goleador della storia del club e a 38 anni, 1 mese e 29 giorni diventa anche il marcatore più anziano della storia della Champions.

La sua ultima rete da professionista arriva invece in Coppa Italia, trofeo vinto due volte segnando 17 reti totali, ma è con l'azzurro addosso che Totti si toglie la più grande soddisfazione della carriera. Il 9 luglio 2006 diventa campione del mondo a Berlino con l'Italia, con cui aveva debuttato otto anni prima e con cui ha collezionato 9 gol in 58 presenze. In totale in carriera i suoi gol sono stati 316, 26 dei quali nella stagione di grazia 2006/07 quando vinse la Scarpa d'Oro.