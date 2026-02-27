Europa League, il sorteggio: agli ottavi sarà derby Bologna-Roma

-L’ultima volta che due squadre italiane si sono affrontate in una competizione europea risale ai quarti di finale della UEFA Europa League 2023/24, dove la Roma - prossima avversaria del Bologna - affrontò e superò il Milan nel doppio confronto (successi per 1-0 nella gara di andata fuori casa, 2-1 in quella di ritorno in casa).

L’ultima volta che due squadre italiane si sono affrontate nello specifico negli ottavi di finale di una competizione europea risale alla UEFA Europa League 2014/15, sempre con la Roma - prossima avversaria del Bologna - coinvolta, in quel caso nel doppio confronto perso contro la Fiorentina (1-1 nella gara di andata fuori casa, 0-3 in quella di ritorno in casa).

-Nelle ultime nove sfide (ossia dalla stagione 2021/22) tra Roma e Bologna tra tutte le competizioni (tutte in Serie A) ci sono stati due successi giallorossi (incluso uno in questo campionato) e quattro rossoblù, con tre pareggi a completare il parziale.

Il Bologna ha vinto tre delle ultime cinque gare tra tutte le competizioni (tutte in Serie A) contro la Roma (1N, 1P), gli stessi successi ottenuti dai rossoblù considerando le precedenti 19 sfide tra queste due squadre (6N, 10P).