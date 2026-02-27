Sorteggio Europa League

Europa League, il sorteggio: agli ottavi sarà derby Bologna-Roma

Tra le altre sfide, Lille-Aston Villa e Celta-Lione

27 Feb 2026 - 14:29
Dopo la Champions League, a Nyon tocca ora all'Europa League scoprire accoppiamenti e tabellone verso la finale di Istanbul. Bologna e Roma si affronteranno in un derby tutto italiano agli ottavi di finale. I giallorossi si sono qualificati direttamente grazie all'ottavo posto in league phase, mentre i rossoblù sono dovuti passare dai playoff dove hanno eliminato il Brann

Le due squadre si trovano così per la prima volta contro in Europa League, con i giallorossi che sono però più abituati ai derby in questa competizione. Nella stagione 2023/24, infatti, la Roma di De Rossi ha eliminato il Milan di Pioli ai quarti di finale. Precedente più deludente, invece, nel 2014/15 quando agli ottavi i giallorossi vengono eliminati dalla Fiorentina: 1-1 al Franchi e 0-3 all'Olimpico. 

La vincente del derby trova nei quarti una tra Lilla e Aston Villa.

Il tabellone degli ottavi di finale 

  • Genk-Friburgo
  • Bologna-Roma
  • Ferencvaros-Braga
  • Stoccarda-Porto
  • Nottingham Forest-Midtjylland
  • Panathinaikos-Betis Siviglia
  • Celta Vigo-Lione
  • Lilla-Aston Villa
Le statistiche verso Bologna-Roma

-L’ultima volta che due squadre italiane si sono affrontate in una competizione europea risale ai quarti di finale della UEFA Europa League 2023/24, dove la Roma - prossima avversaria del Bologna - affrontò e superò il Milan nel  doppio confronto (successi per 1-0 nella gara di andata fuori casa, 2-1 in quella di ritorno in casa).
L’ultima volta che due squadre italiane si sono affrontate nello specifico negli ottavi di finale di una competizione europea risale alla UEFA Europa League 2014/15, sempre con la Roma - prossima avversaria del Bologna - coinvolta, in quel caso nel doppio confronto perso contro la Fiorentina (1-1 nella gara di andata fuori casa, 0-3 in  quella di ritorno in casa).
-Nelle ultime nove sfide (ossia dalla stagione 2021/22) tra Roma e Bologna tra tutte le competizioni (tutte in Serie A) ci sono stati due successi giallorossi (incluso uno in questo campionato) e quattro rossoblù, con tre pareggi a completare il parziale.
Il Bologna ha vinto tre delle ultime cinque gare tra tutte le competizioni (tutte in Serie A) contro la Roma (1N, 1P), gli stessi successi ottenuti dai rossoblù considerando le precedenti 19 sfide tra queste due squadre (6N, 10P).

Quando si svolgono gli ottavi di finale, i quarti di finale e le semifinali della Europa League?

 Le date per il resto della fase a eliminazione diretta sono le seguenti:

  • Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
  • Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
  • Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
  • Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)
