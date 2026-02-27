Europa League, Bologna-Roma derby fratricida: "Non bene per il ranking. Emotivamente da evitare"
Le reazioni dei dirigenti giallorossi e rossoblù dopo il sorteggio di Europa League
© Getty Images
"Potrebbe far perdere un po' di fascino alla competizione europea, ma il rammarico é per il ranking (Uefa, ndr) perché il derby non favorisce l'Italia". Così, a Sky Sport, il ds della Roma Frederic Massara ha commentato l'incrocio con il Bologna negli ottavi di Europa League. "Saranno veramente due sfide difficili - ha aggiunto il dirigente giallorosso - ma siamo contenti di giocarle e sarà bello per lo spettacolo. Il Bologna è un'ottima squadra, con giocatori di grande valore".
“La Roma è una grande squadra" ha commentato invece Marco Di Vaio, dirigente del Bologna, sempre ai microfoni di Sky. "La partita avrà meno sapore europeo rispetto a un confronto internazionale. Giocare un derby in Europa è diverso, forse avremmo preferito evitarlo anche dal punto di vista emotivo. Ma sappiamo che sarà comunque una grande sfida. Stiamo crescendo dopo un periodo complicato e questo ci dà fiducia per il finale di stagione. Teniamo molto all’Europa, può rappresentare una spinta importante anche per la crescita del gruppo. Finora abbiamo perso solo con l’Aston Villa. I playoff li abbiamo interpretati bene, in un girone tutt’altro che semplice. Affrontiamo una delle squadre più forti in Italia. Hanno trovato l’attaccante che gli mancava (Malen, ndr). Ma li affronteremo a testa alta”.