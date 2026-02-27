Europa League, Bologna-Roma derby fratricida: "Non bene per il ranking. Emotivamente da evitare"

“La Roma è una grande squadra" ha commentato invece Marco Di Vaio, dirigente del Bologna, sempre ai microfoni di Sky. "La partita avrà meno sapore europeo rispetto a un confronto internazionale. Giocare un derby in Europa è diverso, forse avremmo preferito evitarlo anche dal punto di vista emotivo. Ma sappiamo che sarà comunque una grande sfida. Stiamo crescendo dopo un periodo complicato e questo ci dà fiducia per il finale di stagione. Teniamo molto all’Europa, può rappresentare una spinta importante anche per la crescita del gruppo. Finora abbiamo perso solo con l’Aston Villa. I playoff li abbiamo interpretati bene, in un girone tutt’altro che semplice. Affrontiamo una delle squadre più forti in Italia. Hanno trovato l’attaccante che gli mancava (Malen, ndr). Ma li affronteremo a testa alta”.