Dybala tenta il recupero lampo per Roma-Juve: venerdì il provino decisivo

Anche per questo, l'argentino spinge sull'acceleratore per rientrare, almeno fra i convocati, in vista del big match. Già nella giornata di oggi, giovedì, la Joya ha aumentato i carichi di lavoro per verificare le condizioni del suo ginocchio. Domani, invece, pronto il provino decisivo per vedere se Dybala può allenarsi in gruppo e nel caso tornare disponibile almeno per la panchina. Non sarà facile, ma Dybala ha tutte le intenzioni di provarci fino all'ultimo.