Dybala tenta il recupero lampo per Roma-Juve: venerdì il provino decisivo
L'argentino sta cercando di mettere da parte il fastidio al ginocchio per tornare fra i convocati contro la sua ex squadra nello spareggio Champions
Roma-Juventus di domenica sera non sarà una partita banale per nessuno: all'Olimpico, un vero e proprio spareggio per la qualificazione alla prossima Champions League. Figuriamoci per Paulo Dybala, ex della partita, martoriato dagli infortuni, ma desideroso di regalare ai giallorossi il pass per la massima competizione europea.
Anche per questo, l'argentino spinge sull'acceleratore per rientrare, almeno fra i convocati, in vista del big match. Già nella giornata di oggi, giovedì, la Joya ha aumentato i carichi di lavoro per verificare le condizioni del suo ginocchio. Domani, invece, pronto il provino decisivo per vedere se Dybala può allenarsi in gruppo e nel caso tornare disponibile almeno per la panchina. Non sarà facile, ma Dybala ha tutte le intenzioni di provarci fino all'ultimo.
Un appuntamento che nessuno vuole mancare, Matias Soulé compreso. L'altro ex Juve è ancora alle prese con la pubalgia e in questi giorni sta lavorando a Trigoria con lo stesso obiettivo del connazionale: strappare almeno la convocazione per poter aiutare la squadra di Gasperini, se ci fosse bisogno, a partita in corso.