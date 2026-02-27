Roma-Juventus, Rocchi punta su Sozza: il profilo dell'arbitro che piace anche alla Uefa

In un momento delicato per gli arbitri, Gianluca Rocchi non può permettersi di sbagliare e per Roma-Juventus punta su Simone Sozza. È uno dei top 5 a sua disposizione: subito dietro Doveri, Mariani, Guida e Massa, c'è appunto il 38enne della sezione di Seregno, milanese di nascita. Ha già diretto Juventus-Roma dell'andata, riscuotendo consensi sia per la gestione generale della gara, sia per la valutazione dei macro-episodi (vedi contatto Bremer-Pellegrini ritenuto troppo poco per portare al rigore).