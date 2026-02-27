il profilo

Roma-Juventus, Rocchi punta su Sozza: il profilo dell'arbitro che piace anche alla Uefa

Gianluca Rocchi si affida a Simone Sozza per il big match Roma-Juve. Dai consensi dell'andata al riscatto dopo Lazio-Fiorentina: ecco chi è l'arbitro di Seregno.

In un momento delicato per gli arbitri, Gianluca Rocchi non può permettersi di sbagliare e per Roma-Juventus punta su Simone Sozza. È uno dei top 5 a sua disposizione: subito dietro Doveri, Mariani, Guida e Massa, c'è appunto il 38enne della sezione di Seregno, milanese di nascita. Ha già diretto Juventus-Roma dell'andata, riscuotendo consensi sia per la gestione generale della gara, sia per la valutazione dei macro-episodi (vedi contatto Bremer-Pellegrini ritenuto troppo poco per portare al rigore).

Evidentemente Rocchi non ha perso la fiducia in Sozza dopo la brutta prestazione della 19.a giornata in Lazio-Fiorentina. Partita in cui, mal assistito da Pezzuto al Var, l'arbitro non ha sanzionato l'evidente trattenuta di Pongracic nei confronti di Gila concedendo invece un rigore tutt'altro che chiaro ai viola per contatto tra Gila e Gudmunsson. Dopo quella gara Sozza ha fatto un po' di anticamera, rimanendo fuori dalle designazioni di Serie A per 3 giornate. 

Oltre all'andata Juve-Roma, negli altri big match della stagione è stato promosso in Lazio-Roma (quarta giornata) e Juventus-Atalanta (quinta giornata) mentre in Inter-Milan (dodicesima giornata) era stato rimandato per non avere colto il pestone da rigore di Pavlovic su Thuram, errore poi sanato con l'aiuto di Aureliano dalla Var room.

Lo scorso 12 maggio, annata 2024/25, concedendo e poi revocando ai giallorossi un rigore in Atalanta-Roma, fece tuonare Ranieri contro regolamento e protocollo. Internazionale dal 2023, Simone Sozza è un arbitro moderno, apprezzato anche dai vertici Uefa per la capacità di gestire le partite fischiando poco. A volte, però, sconfina nel rischio di perdere per strada qualche fallo e qualche cartellino.

