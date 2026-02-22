Serie A, Roma-Cremonese 3-0: Cristante, Ndicka e Pisilli blindano il quarto posto giallorosso

La 26ª giornata di Serie A vale il ritorno alla vittoria per la Roma, che batte 3-0 la Cremonese e aggancia il Napoli a quota 50 punti, allungando contemporaneamente a +4 sul quinto posto della Juventus. Allo Stadio Olimpico, Gasperini è costretto a rinunciare a Hermoso ancor prima del calcio d’inizio, visto che lo spagnolo accusa un problema fisico nelle fasi di riscaldamento e si siede in panchina. Il match fatica a decollare e la prima vera occasione si registra al 25’, quando Luperto rischia un autogol, mentre Koné prova a colpire qualche secondo più tardi: Audero non si lascia però sorprendere. La grande chance al 35’ ce l’ha allora Mancini: Zaragoza innesca il compagno di squadra con un cross perfetto in area, ma l’incornata dell’ex Atalanta si schianta sulla traversa. La Cremo perde invece Payero per infortunio in avvio di ripresa, mentre Cristante apre le marcature al 59’: il centrocampista giallorosso trafigge Audero di testa sul primo palo, sul corner battuto da Pellegrini. Ndicka e Celik falliscono poi tre occasioni per raddoppiare, con Folino che al 73’ riesce invece a contenere uno scatenato Malen. Al 77’ i padroni di casa tornano però a colpire e lo fanno con la rete del 2-0: Ndicka segna il suo primo gol in Serie A, pungendo sul calcio d’angolo battuto da El Aynaoui e sporcato da Cristante. Gli ospiti provano allora a rientrare all’improvviso in partita con un contropiede di Vardy, ma Svilar stoppa l’iniziativa del bomber inglese all’82’. Thorsby spreca poi di testa, prima del 3-0 di Pisilli: l’italiano mette il punto esclamativo all’86’, facendosi trovare nel posto giusto al momento giusto. Nel finale, c’è spazio anche per un altro bel tiro di Venturino, con il triplice fischio che sigilla poi il successo romanista. Resta a 24 punti la Cremonese, che non riesce più a vincere.