Serie A, Roma-Cremonese 3-0: Cristante, Ndicka e Pisilli blindano il quarto posto giallorosso

© Getty Images
© Getty Images
Cristante, Ndicka e Pisilli permettono a Gasperini di eguagliare i 50 punti di Conte: è +4 sulla Juventus
© Getty Images
© Getty Images
La 26ª giornata di Serie A vale il ritorno alla vittoria per la Roma, che batte 3-0 la Cremonese e aggancia il Napoli a quota 50 punti, allungando contemporaneamente a +4 sul quinto posto della Juventus. Allo Stadio Olimpico, Gasperini è costretto a rinunciare a Hermoso ancor prima del calcio d’inizio, visto che lo spagnolo accusa un problema fisico nelle fasi di riscaldamento e si siede in panchina. Il match fatica a decollare e la prima vera occasione si registra al 25’, quando Luperto rischia un autogol, mentre Koné prova a colpire qualche secondo più tardi: Audero non si lascia però sorprendere. La grande chance al 35’ ce l’ha allora Mancini: Zaragoza innesca il compagno di squadra con un cross perfetto in area, ma l’incornata dell’ex Atalanta si schianta sulla traversa. La Cremo perde invece Payero per infortunio in avvio di ripresa, mentre Cristante apre le marcature al 59’: il centrocampista giallorosso trafigge Audero di testa sul primo palo, sul corner battuto da Pellegrini. Ndicka e Celik falliscono poi tre occasioni per raddoppiare, con Folino che al 73’ riesce invece a contenere uno scatenato Malen. Al 77’ i padroni di casa tornano però a colpire e lo fanno con la rete del 2-0: Ndicka segna il suo primo gol in Serie A, pungendo sul calcio d’angolo battuto da El Aynaoui e sporcato da Cristante. Gli ospiti provano allora a rientrare all’improvviso in partita con un contropiede di Vardy, ma Svilar stoppa l’iniziativa del bomber inglese all’82’. Thorsby spreca poi di testa, prima del 3-0 di Pisilli: l’italiano mette il punto esclamativo all’86’, facendosi trovare nel posto giusto al momento giusto. Nel finale, c’è spazio anche per un altro bel tiro di Venturino, con il triplice fischio che sigilla poi il successo romanista. Resta a 24 punti la Cremonese, che non riesce più a vincere.
IL TABELLINO
ROMA-CREMONESE 3-0
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi (1’ st El Aynaoui), Celik (40’ st Ziolkowski), Koné, Cristante, Wesley; Zaragoza (11’ st Venturino), Pellegrini (27’ st Pisilli); Malen.
A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angelino, Tsimikas, Arena, Vaz, Hermoso.
Allenatore: Gasperini.
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Zerbin (29’ st Faye), Payero (1’ st Bondo), Thorsby, Maleh, Pezzella (29’ st Djuric); Bonazzoli, Sanabria (17’ st Vardy).
A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Bianchetti, Ceccherini, Pavesi, Grassi, Vandeputte.
Allenatore: Nicola.
Arbitro: Di Bello.
Marcatori: 14’ st Cristante, 32’ st N'Dicka, 41’ st Pisilli
Ammoniti: Thorsby (C), El Aynaoui (R)
LE STATISTICHE
La Roma ha raggiunto quota 50 punti dopo le prime 26 gare di un campionato di Serie A per la prima volta dal 2020/21 (50 anche in quel caso).
La Roma ha vinto più di 15 sfide (16) dopo le prime 26 gare di un campionato di Serie A per la prima volta dal 2016/17 (19 in quel caso).
La Roma ha ottenuto due clean sheet casalinghi di fila per la prima volta in questa Serie A; i giallorossi non ci riuscivano da aprile-maggio scorsi (vittorie vs Hellas Verona e Fiorentina).
La Cremonese ha perso cinque trasferte di fila in un singolo torneo di Serie A per la prima volta dal 1995/96 (sei in quel caso tra novembre 1995 e febbraio 1996).
La Roma ha segnato tre reti nel corso del secondo tempo di un match di Serie A per la prima volta dicembre 2024, contro il Parma, anche in quel caso all’Olimpico (reti di Dybala, Paredes e Dovbyk).
Dalla sua prima stagione in giallorosso (dal 2018/19) solo Nicolò Barella (359) e Lautaro Martínez (370) contano più presenze di Bryan Cristante (350) tra i giocatori in Serie A nel periodo, considerando tutte le competizioni.
Alla sua 350ª presenza in tutte le competizioni con la Roma, Bryan Cristante è tornato a segnare una rete all’Olimpico in Serie A per la prima volta da quella contro il Milan, il 18 maggio 2025.
Dalla sua prima rete di testa in Serie A (vs Palermo con l’Atalanta, il 12 febbraio 2017), Bryan Cristante è il centrocampista che ha segnato più reti con questo fondamentale: 15, uno in più di Sergej Milinkovic-Savic.
Quinta volta in cui Bryan Cristante segna e fornisce un assist in un singolo match in Serie A, la prima dal 24 febbraio 2025, anche in quel caso all’Olimpico (vs Monza).
Primo assist per Lorenzo Pellegrini in questa Serie A. Il giocatore giallorosso non ne forniva uno nella massima serie da quello contro il Venezia del 29 settembre 2024, anche in quel caso per la rete di Bryan Cristante all’Olimpico.
Considerando tutte le competizioni Lorenzo Pellegrini ha segnato quattro gol e fornito due assist in stagione, già una partecipazione in più di quelle messe insieme nel 2024/25 (tre reti e due passaggi vincenti nella passata stagione).
Primo gol per Evan Ndicka in Serie A e 100ª vittoria nei cinque grandi campionati europei, la 46ª con la Roma nella massima serie. L’attuale difensore della Roma non segnava in uno dei top-5 europei da marzo 2023 quando vestiva la maglia dell’Eintracht Francoforte, contro il Wolfsburg in Bundesliga.
Terzo gol per Niccolò Pisilli in Serie A, tutti all’Olimpico, il primo da quello contro il Lecce di dicembre 2024. In generale sono tre le reti del giocatore giallorosso anche in 20 presenze nella stagione in corso tra tutte le competizioni, già tante quante quelle segnate nella scorsa ma in 41 sfide disputate.
150ª presenza per Manu Koné nei cinque maggiori campionati europei, la 58ª con la Roma in Serie A e la 23ª nel campionato in corso.