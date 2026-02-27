Como, Fabregas: "Diao e Goldaniga convocati. Baturina? Vediamo per l'Inter"

Dopo la convincente vittoria di sabato scorso contro la Juventus, il Como domani ospiterà il Lecce. Per quanto riguarda la formazione, molte scelte di Cesc Fabregas potrebbero essere dettate dall'imminente semifinale di Coppa Italia contro l'Inter in programma martedì (esclusiva Mediaset). Oggi il tecnico dei lariani ha presentato il match contro i salentini in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Siamo una squadra più matura, proveremo a fare tutto con umiltà e serenità, preparando la partita in un modo importante. Diao torna tra i convocati, può giocare ma non dall'inizio: con lui dobbiamo stare molto attenti. Anche Goldaniga ci sarà. Baturina non ce la fa, vediamo se c'è qualche possibilità per martedì".