Girelli rinnova e lascia la Juve, va in America al Bay Fc

27 Feb 2026 - 21:53

Cristiana Girelli ha lasciato la Juventus Women, adesso è ufficiale. L'annuncio è arrivato dal club bianconero in una nota: "La numero 10 bianconera prolunga il suo accordo con il nostro Club fino al 30 giugno 2027 e, contestualmente, passa in prestito al Bay FC - squadra californiana che milita nella National Women's Soccer League - fino all'agosto 2026" si legge nel comunicato. Dopo otto stagioni, cinque Scudetti, quattro Coppe Italia, cinque Supercoppe Italiana e una Serie A Women's Cup, l'avventura di Girelli alla Juve si interrompe per i prossimi mesi. "È stata un esempio per le più giovani, una guida per le nuove arrivate, una garanzia per gli allenatori che sono passati di qui ma, soprattutto, ha custodito e alimentato il fuoco della juventinità come valore da trasmettere e come mentalità da vivere quotidianamente quando si veste questa maglia - ha dichiarato il Women's Football Director, Stefano Braghin, ai canali ufficiali - era giusto farle vivere un'esperienza così speciale, sia umana che calcistica, come sarà bello riaccoglierla un giorno intorno al fuoco che tanto ha contribuito a tenere vivo. Le do un arrivederci al prossimo trofeo da alzare insieme".

"Non è stata una decisione facile, ma nel calcio il tempo è limitato: certe occasioni possono passare una volta sola, ho sentito il bisogno di mettermi ancora alla prova per vivere un'esperienza diversa prima che sia troppo tardi": così la calciatrice Cristiana Girelli spiega la scelta di lasciare la Juventus Women per trasferirsi in prestito in America, al Bay Fc, fino all'agosto del 2026. "Mi si è presentata questa opportunità importante all'improvviso, capisco che qualcuno possa non condividere le tempistiche ma il calcio internazionale ha calendari diversi - ha aggiunto in un video sui social - ed è stata una scelta di pancia più che di cuore, perché ho da sempre solo due colori nel mio cuore". Il suo legame, infatti, è destinato ad essere sempre fortissimo: "Questa esperienza non toglie nulla a quello che la Juventus sarà presenta per me e al posto che ha e che ha sempre avuto nel mio cuore - ha concluso Girelli - e sono certa che insieme si possa continuare a lottare fino alla fine per raggiungere tutti gli obiettivi della stagione. Ci vediamo presto".

