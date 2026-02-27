Piantanida: "Inzaghi? Vi svelo le cifre sulla penale per l'esonero dall'Al-Hilal"
Con un contributo esclusivo dall'Arabia, Franco Piantanida fa il punto sul futuro del Demone, sempre più in crisi di risultati: a livello economico è decisivo il valore della clausola sul licenziamento
L'Al Hilal di Simone Inzaghi vive un momento di crisi: è sceso terzo in classifica della Saudi Pro League dopo essere stato anche a +7 a fine gennaio. In Arabia si parla delle due prossime partite come decisive per il futuro dell'ex allenatore dell'Inter ma Abdulaziz Alhorishi di Arryiadiah nega: "L'Al Hilal ha avuto una riunione per parlare di questo momento negativo della squadra. Al momento non si è parlato della posizione di Inzaghi".
Il problema è anche economico, visto che il contratto di Inzaghi prevede uno stipendio complessivo di 52 milioni di euro in due stagioni: in caso di esonero ci sarebbe anche una penale di ben 26 milioni.