Roma-Cremonese, Gasperini: "Ero straconvinto che avremmo fatto bene, battere la Juve sarebbe un passo verso la Champions"

Grazie a questa vittoria, la Roma sale al terzo posto in classifica agganciando il Napoli e allungando sulla Juventus, ora distante 4 punti e prossima avversaria in campionato: "Domenica sarà una partita molto importante. Se fossimo capaci di vincerla, è chiaro che sarebbe un grande passo in avanti". Poi, sulla corsa Champions, aggiunge: "Per quella che è stata la mia esperienza anche all’Atalanta, dove sono andato cinque volte nelle ultime sette stagioni in Champions, è sempre avvenuto alla fine, al massimo due giornate dalla fine o all’ultima giornata. Adesso le giornate sono ancora molte, 12 partite sono veramente tantissime. E poi ci sono squadre che arrivano da dietro come Atalanta, Como, che sono pericolosissime, la Juventus, il Napoli, il Milan, nonostante la sconfitta, è sicuramente più avanti. Credo che sarà una battaglia, sarà difficile che si risolva prima di maggio. Però questo momento è molto importante, la vittoria stasera è sicuramente importantissima per farci arrivare alle prossime con un piccolo vantaggio che può essere utile".