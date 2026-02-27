Como, Fabregas: "Lecce gara fondamentale, serve serenità e umiltà"

27 Feb 2026 - 19:15
"Siamo in un momento più maturo, siamo abituati a giocare contro tutti tipi di squadra. Ogni club ha un obiettivo, mi aspetto un Lecce che vorrà prendere punti e fare una partita seria. Ci vorranno serenità, tanto lavoro e umiltà. E' una partita molto importante per noi". Così l'allenatore del Como Cesc Fabregas parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Lecce in campionato. Su come stanno Addai e Baturina. "Mi dispiace molto per Addai, è un infortunio tosto. È dura digerire questo tipo di infortunio, è successo all'ultima palla dell'allenamento. Notizia bruttissima, Jayden è un ragazzo che ci stava dando tanto ed è un grande peccato per lui e per la squadra. Diao e Goldaniga saranno convocati, Baturina potrebbe recuperare già per martedì", ha aggiunto il tecnico spagnolo. La vittoria contro la Juve rappresenta uno dei punti di svolta del progetto Como. "Possiamo leggerla in tante maniere. Ovviamente ci dà uno step in più, abbiamo analizzato la Juve tante volte da quando è arrivato Spallettti. Giocano benissimo, sono una squadra sinceramente top. Quello che mi è piaciuto di sabato è che abbiamo gestito la palla molto bene con le nostre rotazioni - ha spiegato Fabregas - difensivamente abbiamo capito quando pressare e quando aspettare. Siamo stati sempre in un blocco medio alto, adesso dipende da noi". "Vogliamo vincere più partite possibile, i sogni e gli obbiettivi si raggiungono guardando sempre avanti e cercando di migliorare costantemente. Domani è una partita fondamentale per noi, martedì non ci interessa", ha concluso. 

