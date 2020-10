Roma, Fonseca rimpiange Florenzi: "Volevo restasse"

"Sul mercato si può fare di più? Nessun allenatore è mai soddisfatto. Noi vogliamo sempre di più. Ma non ho mai detto che non possiamo lottare contro queste squadre, noi vogliamo lottare con queste squadre e lottare per la Champions. Questo è chiaro, per me". Lo ha detto Paulo Fonseca, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida casalinga con il Benevento. In conferenza stampa il tecnico si è soffermato su Pellegrini: "Lorenzo può giocare in diverse posizioni. Ad esempio, con il Verona ha fatto il ruolo già visto in Nazionale", ha spiegato. "In queste tre partite ha giocato molto bene. Non c'è nessun dubbio sul fatto è un giocatore importante per la nostra squadra e che sta facendo bene. In questo sistema può giocare come mediano, come ala, in diverse posizioni".