Gasp e il bambino accompagnato in campo a Marassi, il papà: "Grazie per la sua umanità"

"Gentile Mister Gasperini, Le scrivo per esprimerle la mia più profonda gratitudine". Comincia così la lettera del papà di Alexander, il bambino accompagnato a metà campo dal tecnico della Roma prima della gara contro il Genoa. "Viviamo a Genova ma mio figlio, per "colpa" del suo papà, è un grandissimo tifoso della Roma fin da quando era piccolissimo - si legge nella lettera di papà Gabriele, pubblicata sul sito ufficiale della squadra giallorossa - Avevo organizzato per lui questa esperienza proprio per fargli vivere il sogno di incontrare i suoi idoli, ma vederla fermarsi per dedicargli quell'attenzione e quella protezione, nonostante la tensione della partita, mi ha davvero colpito molto. In un calcio spesso frenetico, il Suo è stato un gesto di rara sensibilità che ha regalato a mio figlio un ricordo indelebile e a me un momento di grande commozione. Grazie di cuore per la Sua umanità". "Tu entri con me", ha detto Gasperini ad Alexander quando si è accorto che era rimasto senza giocatore da affiancare.