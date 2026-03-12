Gasperini: "Pari giusto, abbiamo giocato del calcio-rugby. L'ambiente ha influito"
Il tecnico giallorosso: "Al ritorno proveremo ad offrire qualcosa di diverso sotto l'aspetto tecnico"
© Getty Images
"Il pari è giusto". Gian Piero Gasperini è soddisfatto dopo il pareggio in rimonta strappato in casa del Bologna nell'andata degli ottavi di Europa League. I giallorossi, così come a Genova, hanno dovuto affrontare una partita sporca e poco tecnica riuscendo comunque a non uscire sconfitti al Dall'Ara grazie al gol di Pellegrini.
"È stata una partita fisica, sulle palle lunghe non sempre siamo bravi - ha esordito il tecnico giallorosso a Sky Sport -. Alla fine ci siamo adattati bene e nel secondo tempo siamo stati pericolosi. Il loro ambiente, molto caldo, ha influito". La rete di Pellegrini è nata dopo un rilancio lungo di Svilar e un errore evidente di Joao Mario infastidito da Cristante, segno di una partita decisa dai duelli singoli: "Le seconde palle sono diventate determinanti, ormai tutti pressano alti quindi i lanci lunghi sono ormai fondamentali. Si tratta di un calcio-rugby".
"Come penso di ribaltarla? A Roma sarà una partita decisiva ma entrambe le squadre hanno la capacità di offrire qualcosa di diverso. Il coraggio non ci è mai mancato, oggi non abbiamo fatto una prestazione negativa. Il nostro stadio ci aiuterà e costruire delle situazioni sotto l'aspetto tecnico" ha concluso Gasperini dalla pancia del Dall'Ara.