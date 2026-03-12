Gasperini: "Pari giusto, abbiamo giocato del calcio-rugby. L'ambiente ha influito"

"È stata una partita fisica, sulle palle lunghe non sempre siamo bravi - ha esordito il tecnico giallorosso a Sky Sport -. Alla fine ci siamo adattati bene e nel secondo tempo siamo stati pericolosi. Il loro ambiente, molto caldo, ha influito". La rete di Pellegrini è nata dopo un rilancio lungo di Svilar e un errore evidente di Joao Mario infastidito da Cristante, segno di una partita decisa dai duelli singoli: "Le seconde palle sono diventate determinanti, ormai tutti pressano alti quindi i lanci lunghi sono ormai fondamentali. Si tratta di un calcio-rugby".