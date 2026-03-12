ROMA

Gasperini: "Pari giusto, abbiamo giocato del calcio-rugby. L'ambiente ha influito"

Il tecnico giallorosso: "Al ritorno proveremo ad offrire qualcosa di diverso sotto l'aspetto tecnico"

12 Mar 2026 - 21:26
© Getty Images

© Getty Images

"Il pari è giusto". Gian Piero Gasperini è soddisfatto dopo il pareggio in rimonta strappato in casa del Bologna nell'andata degli ottavi di Europa League. I giallorossi, così come a Genova, hanno dovuto affrontare una partita sporca e poco tecnica riuscendo comunque a non uscire sconfitti al Dall'Ara grazie al gol di Pellegrini.

"È stata una partita fisica, sulle palle lunghe non sempre siamo bravi - ha esordito il tecnico giallorosso a Sky Sport -. Alla fine ci siamo adattati bene e nel secondo tempo siamo stati pericolosi. Il loro ambiente, molto caldo, ha influito". La rete di Pellegrini è nata dopo un rilancio lungo di Svilar e un errore evidente di Joao Mario infastidito da Cristante, segno di una partita decisa dai duelli singoli: "Le seconde palle sono diventate determinanti, ormai tutti pressano alti quindi i lanci lunghi sono ormai fondamentali. Si tratta di un calcio-rugby".

"Come penso di ribaltarla? A Roma sarà una partita decisiva ma entrambe le squadre hanno la capacità di offrire qualcosa di diverso. Il coraggio non ci è mai mancato, oggi non abbiamo fatto una prestazione negativa. Il nostro stadio ci aiuterà e costruire delle situazioni sotto l'aspetto tecnico" ha concluso Gasperini dalla pancia del Dall'Ara.

Leggi anche

Bernardeschi trascinante, male Joao Mario | Malen sempre una minaccia, Pellegrini preciso

bologna-roma
gasperini
roma
europa league

Ultimi video

01:41
Conte lancia Anguissa

Conte (ri)lancia Anguissa: di nuovo titolare, col rinnovo

02:22
DICH CASTRO POST BOLOGNA-ROMA 12/3 DICH

Castro: "A Roma per vincere, sul gol della Roma c'era fallo"

01:51
DICH SVILAR POST BOLOGNA-ROMA 12/3 DICH

Svilar: "Siamo sempre stati dentro la partita, risultato abbastanza positivo"

01:17
DICH FERGUSON POST BOLOGNA-ROMA 12/3 DICH

Ferguson: “Abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra"

02:14
DICH POBEGA POST BOLOGNA-ROMA 12/3 DICH

Pobega: "Volevamo andare a Roma con un vantaggio, non ci siamo riusciti"

00:25
MCH BARTESAGHI MILAN STORE 12/3 MCH

L'abbraccio dei tifosi a Bartesaghi al Milan Store

01:05
DICH CUESTA PRE TORINO DICH

Cuesta: "Siamo pronti per fare punti"

01:27
L'Iran e il Mondiale

L'Iran e il Mondiale

03:40
Champions League, chi è favorito per i quarti?

Champions League, chi è favorito per i quarti?

01:13
Chivu e Allegri: futuro ancora a Milano?

Chivu e Allegri: futuro ancora a Milano?

02:21
Conte e Spalletti: il futuro sembra già scritto

Conte e Spalletti: il futuro sembra già scritto

02:58
Un campionato per 6

I sei volti della lotta scudetto: verso il rush finale

02:02
"Dum Dum" sta tornando

Sos Dumfries: l'Inter ha bisogno di lui

01:32
Il Milan per la volata

Il Milan per la volata: come si può accorciare sull'Inter

01:51
Maldini contro il Milan

Il cuore contro: ci sarà un Maldini contro il Milan

01:41
Conte lancia Anguissa

Conte (ri)lancia Anguissa: di nuovo titolare, col rinnovo

I più visti di Roma

Gasp e il bambino accompagnato in campo a Marassi, il papà: "Grazie per la sua umanità"

Gasperini: "Roma, non facciamo calcoli". Poi lancia l'allarme sulla Nazionale

Colloqui Totti-Friedkin su un ruolo per il centenario del club: Cassano gli sconsiglia un futuro da dirigente

Bologna-Roma, che euro-derby! Italiano sfida Gasperini nel primo atto della sfida che vale i quarti

Incubo Dybala: operato per la lesione del menisco esterno. I tempi di recupero

Italiano: "Abbiamo archiviato il Verona, ora speriamo di riprenderci. Ma temo la Roma"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:07
Bernardeschi dopo il gol in Europa: "Il pensiero alla Nazionale c'è sempre"
21:59
Bologna, Italiano: "Rammaricato per il pari, felice per la prestazione. L'arbitro non mi è piaciuto"
21:53
Roma, Svilar: "Risultato positivo, al ritorno ci sarà da lottare"
21:37
Il pari della Roma fa arrabbiare il Bologna, Castro: "Freuler prende una botta, doveva vederlo"
20:58
Pobega: "C'è delusione, ma è solo il primo tempo. A Roma zero errori"