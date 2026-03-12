LE PAGELLE

Bologna-Roma, le pagelle: Bernardeschi in grande spolvero, Malen sempre una minaccia

I voti dei protagonisti del derby italiano nell'andata degli ottavi di Europa League

12 Mar 2026 - 20:54
LE PAGELLE DEL BOLOGNA
Skorupski 6 - In occasione del gol subito non esce benissimo, ma non avrebbe comunque potuto evitare il pari.

Joao Mario 5 - Qualche buono spunto in attacco, ma commette un errore grave perdendo il pallone che porta al pareggio giallorosso. Dopo l’1-1 rischia anche in un altro paio di occasioni. 

Zortea sv (dal 40’ st).

Lucumi 6 - Contiene Malen abbastanza bene, anche se rischia colpendo il palo della propria porta proprio sulla conclusione dell’olandese.

Casale 6 - Stesso discorso del suo compagno di reparto: risponde presente alla scelta di Italiano, non perfetto ma nemmeno insufficiente.

 Vitik sv (dal 40’ st).

Miranda 5.5 - Prende subito un cartellino giallo che lo limita per il resto della gara. Lykogiannis sv (dal 34’ st).

Freuler 5.5 - Non ordinato come di consueto, è stato più presente in altre apparizioni. 

Ferguson 6 - Gara un po’ anonima, senza squilli e nemmeno errori.

Bernardeschi 7 - Pericoloso più e più volte nel corso del primo tempo, molto attivo subito in avvio di ripresa con il bel gol del vantaggio. Un fattore questa sera.

Rowe 6.5 - Anche lui tra i migliori della formazione emiliana: fa ammonire un paio di avversari ed è sempre nel vivo del gioco. 

Cambiaghi 5.5 (dal 26’ st) - Non a livello del giocatore che sostituisce.

Castro 5.5 - Tanto lavoro sporco, ma come contro il Verona non riesce a incidere. Dallinga sv (dal 34’ st).

LE PAGELLE DELLA ROMA

Svilar 6 - Pochi interventi, ma è sempre e comunque molto attento e presente.

Celik 5.5 - Bene nel primo tempo, cala nella ripresa. Hermoso 6 (dal 20’ st) - La retroguardia giallorossa cresce di fiducia dopo il suo ingresso.

Ndicka 6 - Il migliore dei tre centrali, molto vocale e leader nella difesa giallorossa.

Ghilardi 5.5 - Mezzo passo indietro rispetto alle ultime prestazioni più che valide fornite.

Rensch 6 - Partita senza squilli, poco presente ma non commette errori grossolani. Tsimikas 6 (dal 13’ st) - Un po’ più ordinato, ma anche lui non incide troppo.

El Aynaoui 5.5 - Sostituire Koné è un compito arduo, ma il marocchino non riesce a fornire la stessa quantità e qualità del francese. 

Pellegrini 7 (dal 21’ st) - Entra e pareggia subito i conti, rispondendo presente alla chiamata di Gasperini.

Pisilli 6 - Più presente e ordinato del compagno di reparto, ma anche lui è autore di una prova non troppo brillante.

Wesley 5.5 - Lontano parente del miglior Wesley in stagione: spaesato nel primo tempo, cresce leggermente nel secondo.

Cristante 6 - La solita voglia e cattiveria, ma talvolta è in ritardo sulle seconde palle. Gara comunque sufficiente.

Zaragoza 5.5 - Troppo fumoso, ha la chance del vantaggio nel primo tempo ma la spreca. Robinio Vaz 6 (dal 1’ st) - Decisamente più pimpante e attivo rispetto allo spagnolo.

Malen 7 - Decisivo nell’azione dell’1-1, sfiora anche il 2-1 qualche minuto più tardi. È la solita minaccia per gli avversari.

