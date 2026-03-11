Roma, Gasperini: "Non faremo calcoli"
Il tecnico giallorosso alla vigilia degli ottavi di Europa League contro il Bologna: "Pellegrini? Non è il momento"
"Le priorità sono tutte e due, non abbiamo mai pensato di lasciare niente e giochiamo al massimo per tutti gli obiettivi. Non si possono fare scelte, si cerca di superare tutti i turni in Europa League e fare il massimo in campionato. Se poi non ci riusciamo non è per scelta". Lo ha detto l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, parlando in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi contro il Bologna. Per quanto riguarda i singoli, Gasperini ha chiarito che "Hermoso nel momento in cui è convocato è disponibile a giocare, poi vedremo se dall'inizio o a gara in corso".
Guardando al miglioramento della squadra, Gasperini ha sottolineato che in attacco "il trend è positivo grazie soprattutto all'arrivo di Malen, che ci ha dato maggior pericolosità". Lo stesso vale per Zaragoza "che a Napoli ha fatto un ottimo assist, ma a Genova non ha giocato ma chi arriva a Gennaio ha sempre bisogno di un po' di tempo per inserirsi. Chi sta giocando con maggior continuità è sicuramente Pellegrini". E proprio sul rinnovo dell'ex capitano, ha detto: "Non è il momento di affrontare questo argomento, in questo momento l'attenzione è rivolta alle partite. Poi ci possono essere delle partite in cui fai bene e altre meno bene, ma riguarda tutti".
Italiane flop in Europa? "Quest'anno è ancora più negativo degli altri anni, soprattutto in Champions League che non viene vinta da un'italiana dal 2010. Ma va in sintonia con i problemi della Nazionale, che speriamo possa raggiungere il Mondiale. Non è casuale, va di pari passo e siamo in un momento di difficoltà. C'è un problema molto più profondo, che deriva dai settori giovanili e da come vengono costruite le squadre. Se i risultati sono questi, il problema va affrontato e coinvolge tutti", ha aggiunto.
Svilar: "Vogliamo andare avanti"
"Si cerca sempre di vincere, poi le notti europee danno emozioni speciali. Ovviamente cercheremo di andare avanti e passare questo turno" . Lo ha detto Mile Svilar alla vigilia della sfida con il Bologna in Europa League. Sul perché oggi la Roma subisca di più ha invece aggiunto: "Penso sia un caso, pensiamo sempre solo a segnare il più possibile e subire di meno. E' un momento, miglioreremo". Poi un pensiero su Kinsky, il portiere del Tottenham, protagonista di due papere nella gara con l'Atletico Madrid: "Gli ho già mandato un messaggio su Instagram, sono cose che succedono, quando un errore lo facciamo noi portieri poi prendiamo gol, è un peccato, ma deve andare avanti con forza, è successo anche a me, ci vuole un po' per dimenticare".