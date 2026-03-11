VERSO BOLOGNA-ROMA

Roma, Gasperini: "Non faremo calcoli"

Il tecnico giallorosso alla vigilia degli ottavi di Europa League contro il Bologna: "Pellegrini? Non è il momento"

11 Mar 2026 - 19:50
videovideo

"Le priorità sono tutte e due, non abbiamo mai pensato di lasciare niente e giochiamo al massimo per tutti gli obiettivi. Non si possono fare scelte, si cerca di superare tutti i turni in Europa League e fare il massimo in campionato. Se poi non ci riusciamo non è per scelta". Lo ha detto l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, parlando in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi contro il Bologna. Per quanto riguarda i singoli, Gasperini ha chiarito che "Hermoso nel momento in cui è convocato è disponibile a giocare, poi vedremo se dall'inizio o a gara in corso". 

Leggi anche

Gasp e il bambino accompagnato in campo a Marassi, il papà: "Grazie per la sua umanità"

Guardando al miglioramento della squadra, Gasperini ha sottolineato che in attacco "il trend è positivo grazie soprattutto all'arrivo di Malen, che ci ha dato maggior pericolosità". Lo stesso vale per Zaragoza "che a Napoli ha fatto un ottimo assist, ma a Genova non ha giocato ma chi arriva a Gennaio ha sempre bisogno di un po' di tempo per inserirsi. Chi sta giocando con maggior continuità è sicuramente Pellegrini". E proprio sul rinnovo dell'ex capitano, ha detto: "Non è il momento di affrontare questo argomento, in questo momento l'attenzione è rivolta alle partite. Poi ci possono essere delle partite in cui fai bene e altre meno bene, ma riguarda tutti".

Italiane flop in Europa? "Quest'anno è ancora più negativo degli altri anni, soprattutto in Champions League che non viene vinta da un'italiana dal 2010. Ma va in sintonia con i problemi della Nazionale, che speriamo possa raggiungere il Mondiale. Non è casuale, va di pari passo e siamo in un momento di difficoltà. C'è un problema molto più profondo, che deriva dai settori giovanili e da come vengono costruite le squadre. Se i risultati sono questi, il problema va affrontato e coinvolge tutti", ha aggiunto.

Leggi anche

Colloqui Totti-Friedkin su un ruolo per il centenario del club: Cassano gli sconsiglia un futuro da dirigente

Svilar: "Vogliamo andare avanti"

 "Si cerca sempre di vincere, poi le notti europee danno emozioni speciali. Ovviamente cercheremo di andare avanti e passare questo turno" . Lo ha detto Mile Svilar alla vigilia della sfida con il Bologna in Europa League. Sul perché oggi la Roma subisca di più ha invece aggiunto: "Penso sia un caso, pensiamo sempre solo a segnare il più possibile e subire di meno. E' un momento, miglioreremo". Poi un pensiero su Kinsky, il portiere del Tottenham, protagonista di due papere nella gara con l'Atletico Madrid: "Gli ho già mandato un messaggio su Instagram, sono cose che succedono, quando un errore lo facciamo noi portieri poi prendiamo gol, è un peccato, ma deve andare avanti con forza, è successo anche a me, ci vuole un po' per dimenticare".

roma
gasperini
bologna
europa legue

Ultimi video

01:40
Atalanta-Bayern Monaco, i promossi e bocciati

Atalanta-Bayern Monaco, i promossi e bocciati

00:28
DICH FREULER PRE ROMA PER SITO DICH

Freuler sfida la Roma: "Il solito Gasp..."

01:46
DICH ITALIANO PRE ROMA PER SITO 11/3 DICH

Italiano: "Grandissima stima per Gasp"

01:50
Pellegrino uomo mercato

Pellegrino uomo mercato

02:13
Lazio, tornano i tifosi

Lazio, tornano i tifosi

01:58
La lista di Spalletti

La lista di Spalletti

01:55
In cerca del vero Barella

In cerca del vero Barella

01:43
Conte di corto muso

Conte di corto muso

01:37
Spalletti e i "bomber"

Juve, emergenza attacco

02:58
Le rimonte da record

Corsa scudetto: le rimonte da record

01:44
Allegri, l'ammazza Big

Allegri, l'ammazza Big

01:16
DICH VANOLI PRE RAKOW DICH

Vanoli: "Pensiamo solo al Rakow. Partita importante"

01:57
Pochi gol in Serie A

Serie A: sempre meno gol

03:06
Callegari: "Troppo Bayern per l'Atalanta, ma il gap del calcio italiano con le top europee deve preoccupare"

Callegari: "Troppo Bayern per l'Atalanta, ma il gap del calcio italiano con le top europee deve preoccupare"

01:52
Callegari: "Ecco cosa aspettarsi dal mercoledì di Champions"

Callegari: "Ecco cosa aspettarsi dal mercoledì di Champions"

01:40
Atalanta-Bayern Monaco, i promossi e bocciati

Atalanta-Bayern Monaco, i promossi e bocciati

I più visti di Roma

De Rossi batte la 'sua' Roma: Vitinha fa esultare il Genoa e ferma la corsa Champions di Gasp

Gasp e il bambino accompagnato in campo a Marassi, il papà: "Grazie per la sua umanità"

Gasperini: "Sfortunati negli episodi, non ne usciamo ridimensionati"

Incubo Dybala: operato per la lesione del menisco esterno. I tempi di recupero

Colloqui Totti-Friedkin su un ruolo per il centenario del club: Cassano gli sconsiglia un futuro da dirigente

Gasperini: "Il momento decisivo sarà maggio, non le prossime due settimane"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:28
Morte di Maradona, avvio nuovo processo rinviato al 14 aprile
21:23
Champions, il rigore per l’Arsenal al 90’ fa infuriare i social: “Piscinazo…” GUARDA
19:55
Psg-Chelsea, le formazioni ufficiali
19:54
Real Madrid-Manchester City, le formazioni ufficiali
19:30
Lazio, Provedel dimesso dopo intervento alla spalla: un mese di stop