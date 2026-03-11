Roma, Gasperini: "Non faremo calcoli"

Guardando al miglioramento della squadra, Gasperini ha sottolineato che in attacco "il trend è positivo grazie soprattutto all'arrivo di Malen, che ci ha dato maggior pericolosità". Lo stesso vale per Zaragoza "che a Napoli ha fatto un ottimo assist, ma a Genova non ha giocato ma chi arriva a Gennaio ha sempre bisogno di un po' di tempo per inserirsi. Chi sta giocando con maggior continuità è sicuramente Pellegrini". E proprio sul rinnovo dell'ex capitano, ha detto: "Non è il momento di affrontare questo argomento, in questo momento l'attenzione è rivolta alle partite. Poi ci possono essere delle partite in cui fai bene e altre meno bene, ma riguarda tutti".