Bosnia-Italia, "Servirà una grande Italia, il campo non deve essere un alibi. L'esultanza di Dimarco? Ci siamo fatti male da soli"

"Il ct della Bosnia ha parlato di bus davanti alla porta se dovesse andare in vantaggio? Lui è un giocatore di poker, lo so che scherzava. Lo ritengo un allenatore preparato, lo conosco bene" ha concluso Gattuso che poi si è focalizzato su una eventuale mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali: "Sarebbe una delusione, una mazzata importante, mi dovrò assumere le mie responsabilità, ma ne parleremo dopo. La testa ancora non ce la siamo spaccata, non sono la persona adatta per dire cosa succederà al nostro calcio in quel caso. Un mio pensiero ce l'ho ma lo tengo dentro di me. Pensiamo a domani, vediamo quello che succederà, nel bene o nel male ci metto la faccia".