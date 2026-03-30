Bosnia-Italia, "Servirà una grande Italia, il campo non deve essere un alibi. L'esultanza di Dimarco? Ci siamo fatti male da soli"

La pressione è forte e si sente. Il segreto è uno: pensare poco e mettere tutta l'energia in campo. Lo ha detto Gennaro Gattuso, ct dell'Italia, alla vigilia della sfida con la Bosnia che vale il Mondiale: "Chi gioca a calcio vive per notti come queste, non c'è cosa più bella - le parole del commissario tecnico a Sky Sport -. Ci giochiamo molto ma dobbiamo essere bravi a mettere in campo tutta l'energia che abbiamo senza pensare troppo ad altro. Sentiamo di avere una grande responsabilità però io devo guardare negli occhi i calciatori e trasmettere grande fiducia perché abbiamo la possibilità di raggiungere questo obiettivo. Negli ultimi sette mesi siamo cresciuti molto anche se forse siamo meno belli".