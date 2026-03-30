Dzeko ci crede: "Con Dimarco nessun problema, ma se hai paura di giocare in Galles..."

Edin Dzeko prima dello spareggio Mondiale tra Bosnia e Italia non si nasconde dietro una polemica: "L'esultanza di Dimarco? Sinceramente, è stata una cosa normalissima. Ci siamo sentiti, mi ha fatto i compimenti e mi ha detto che non voleva offendere nessuno. Io gli ho risposto che non c'erano problemi e che nessuno se l'era presa. Tutti abbiamo preferenze. Forse la mia era di non giocare contro l'Italia: non posso esultare perché ci gioco contro. Oggi con i social bisogna stare molto attenti: anche le cose più normali come questa vengono ingigantite. Non volevano giocare in Galles, non so perché. Noi siamo andati lì senza paura e abbiamo vinto. Non so perché loro dovrebbero avere paura di Bosnia o Galles. L'Italia è una nazionale incredibile, hanno vinto quattro Mondiali. Se hai paura di giocare in Galles qualcosa non funziona...".