Check-up estivo Kia EV: i controlli da fare prima di mettersi in viaggio
Il Summer Check-up Kia per veicoli elettrici: diagnostica batteria, raffreddamento, ricarica, freni e aggiornamenti software. Tutto quello che serve prima di partire
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Per mantenere la qualità e la sicurezza di guida di un veicolo elettrico, il controllo periodico non è facoltativo: è una scelta di buon senso, soprattutto prima dei mesi estivi. Con il Summer Check-up, Kia offre un programma di controlli dedicati ai propri modelli EV, pensato per affrontare la bella stagione senza imprevisti.
Cosa prevede il check-up EV
Il Summer Check-up Kia va oltre i controlli standard di un veicolo tradizionale. Per i conducenti di Kia EV, il programma aggiunge diagnostiche specializzate su componenti che richiedono attenzione specifica: la batteria ad alta tensione, il sistema di raffreddamento e i sistemi di sicurezza.
Nel dettaglio, i tecnici certificati Kia verificano lo stato del pacco batterie, il corretto funzionamento del sistema di raffreddamento e del sistema di ricarica, le condizioni di freni e pneumatici, il funzionamento delle luci e la presenza di eventuali aggiornamenti software disponibili.
Perché il caldo conta su un EV
Le temperature elevate incidono direttamente sulle prestazioni della batteria ad alta tensione e sul sistema che ne regola la temperatura. Un controllo preventivo consente di individuare eventuali criticità prima che si manifestino su strada, quando le condizioni di utilizzo sono più gravose — tragitti lunghi, temperature alte, abitacolo climatizzato.
Chi esegue i controlli
Tutti gli interventi sono eseguiti da tecnici certificati Kia, formati sulle specificità dei veicoli elettrici e dotati degli strumenti diagnostici del costruttore. È un aspetto non secondario: la diagnostica EV richiede competenze e strumentazione che solo la rete ufficiale può garantire secondo gli standard di fabbrica.
Partire con un veicolo controllato non è solo una questione di efficienza: è la differenza tra un viaggio sereno e una sosta non prevista.