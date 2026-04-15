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© sportmediaset | Da Leoni a Koleosho, poi le sorprese: 15 giovani azzurri emigrati all'estero per farsi strada 
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NAZIONALE

Da Leoni a Koleosho, poi le sorprese: 15 giovani talenti azzurri emigrati all'estero

Non solo chi ha già giocato in Serie A o è in Under 21, i profili per il futuro della Nazionale in arrivo da tutta Europa

di Paolo Borella
15 Apr 2026 - 11:45
16 foto

Germania, Belgio, Francia, ma anche Svizzera, Ucraina e Portogallo. Non solo nelle giovanili dei club e nelle Under azzurre, tanti talenti italiani hanno scelto la strada dell'esperienza estera per provare a farsi strada e magari tornare in Italia da giocatori già affermati. 

Quasi nessuno di loro sarà già in Nazionale per le amichevoli di giugno, però alcuni potrebbero davvero rappresentare il futuro della Nazionale che prova a ripartire dopo il disastro di Zenica. Tra questi Under 21, anche profili più affermati come Leoni e Koleosho, poi la "colonia tedesca" che si divide tra Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Borussia Monchengladbach, ma anche alcune sorprese in arrivo da campionati considerati minori.

SCORRI LA GALLERY IN ALTO PER SCOPRIRE 15 GIOVANI TALENTI AZZURRI CHE GIOCANO ALL'ESTERO

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