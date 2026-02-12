Sorteggio Nations League 2026-2027: fasce, date e possibili avversarie dell'Italia

Le potenziali avversarie di prima fascia rappresentano il pericolo maggiore e includono i campioni in carica del Portogallo, oltre a Spagna, Francia e Germania, ovvero le quattro semifinaliste dell'ultima edizione. Scendendo nella terza fascia, le insidie principali sono costituite dall'Inghilterra e dalla Norvegia, affiancate da Serbia e Belgio. Infine, la quarta fascia vede la presenza di Galles e Turchia, considerate più temibili rispetto a compagini come Cechia e Grecia. Un girone "di ferro" potrebbe dunque vedere l'Italia contrapposta a Francia, Inghilterra e Turchia, mentre un sorteggio più benevolo prevederebbe l'incrocio con Germania, Serbia e Grecia.