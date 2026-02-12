alle 18

Sorteggio Nations League 2026-2027: fasce, date e possibili avversarie dell'Italia

L'Italia di Gattuso scopre le avversarie della Nations League 2026/2027 nel sorteggio di Bruxelles

12 Feb 2026 - 09:10
Oggi 12 febbraio 2026, alle ore 18 a Bruxelles, andrà in scena il sorteggio della fase a gironi della Nations League 2026/27. Nonostante l'attenzione della Nazionale sia soprattutto rivolta ai cruciali playoff mondiali di marzo contro l'Irlanda del Nord, l'urna belga stabilirà il cammino degli Azzurri guidati da Gattuso per la prossima stagione internazionale. 

La situazione dell'Italia

 La Nazionale italiana si presenta a questo appuntamento inserita nella seconda fascia, un posizionamento derivante dal raggiungimento dei quarti di finale nella passata edizione, dove il cammino si interruppe contro la Germania. Insieme all'Italia, nel secondo raggruppamento figurano Paesi Bassi, Danimarca e Croazia, squadre che gli Azzurri eviteranno sicuramente nella prima fase. 

Le potenziali avversarie

 Le potenziali avversarie di prima fascia rappresentano il pericolo maggiore e includono i campioni in carica del Portogallo, oltre a Spagna, Francia e Germania, ovvero le quattro semifinaliste dell'ultima edizione. Scendendo nella terza fascia, le insidie principali sono costituite dall'Inghilterra e dalla Norvegia, affiancate da Serbia e Belgio. Infine, la quarta fascia vede la presenza di Galles e Turchia, considerate più temibili rispetto a compagini come Cechia e Grecia. Un girone "di ferro" potrebbe dunque vedere l'Italia contrapposta a Francia, Inghilterra e Turchia, mentre un sorteggio più benevolo prevederebbe l'incrocio con Germania, Serbia e Grecia.

Le fasce del sorteggio

Fascia 1: Portogallo, Spagna, Francia, Germania
Fascia 2: ITALIA, Olanda, Danimarca, Croazia
Fascia 3: Serbia, Belgio, Inghilterra, Norvegia
Fascia 4: Galles, Repubblica Ceca, Grecia, Turchia

Come funziona il sorteggio?

 La Lega A è strutturata in quattro gruppi da quattro squadre ciascuno, dove ogni nazionale affronterà sei partite totali tra sfide in casa e in trasferta. La posta in palio è alta poiché il nuovo regolamento prevede che non solo la prima, ma anche la seconda classificata di ogni girone ottenga l'accesso ai quarti di finale previsti per marzo 2027. La terza classificata dovrà invece disputare uno spareggio salvezza contro una delle seconde classificate della Lega B per mantenere la categoria, mentre la quarta classificata di ogni gruppo retrocederà direttamente senza possibilità di appello.

Calendario e date della fase finale

 Il cammino della Nations League 2026/27 si svilupperà interamente nella seconda metà dell'anno solare. Le prime due giornate si disputeranno tra il 24 e il 29 settembre 2026, seguite dal secondo blocco di gare tra il 30 settembre e il 6 ottobre. La fase a gironi si concluderà definitivamente nel mese di novembre, con le ultime due giornate programmate tra il 12 e il 17 novembre 2026. Per le nazionali che riusciranno a superare il turno, i quarti di finale si giocheranno tra il 25 e il 30 marzo 2027, culminando poi nella Final Four che assegnerà il trofeo nel periodo compreso tra il 9 e il 13 giugno 2027.

