Qualificazioni Euro 2024, Malta-Italia 0-2: primi tre punti per Mancini

QUALIFICAZIONI EURO 2024

Gli azzurri non convincono, ma riscattano il ko con l'Inghilterra grazie alle reti di Retegui e Pessina nel primo tempo

LA PARTITA

Mancini rivoluziona l'undici di partenza, affidandosi alla coppia Romagnoli-Scalvini in difesa, al centrocampo Pessina-Cristante-Tonali e confermando Retegui come centravanti, affiancato questa volta da Gnonto e Politano. Gli azzurri appaiono un po' spaesati in avvio e dopo 5' rischiano clamorosamente di andare sotto: la difesa si fa cogliere impreparata su un lancio di Mbong che pesca in ottima posizione Satariano, Donnarumma è chiamato al super intervento per mettere la palla in corner. L'Italia si sveglia improvvisamente al quarto d'ora: un siluro dalla distanza di Romagnoli è deviato in angolo da Bonello, sulla battuta del corner sbuca Retegui, completamente solo, e batte il portiere maltese per lo 0-1. Al 21' Mancini perde Gnonto per un problema alla caviglia (dentro Grifo), ma pochi minuti dopo arriva il raddoppio: sul cross teso di Emerson sbuca Pessina, che da due passi tocca quanto basta per far rotolare il pallone in rete. Alla mezzora Grifo va a un passo dallo 0-3, ma sul bel cross di Di Lorenzo l'attaccante del Friburgo calcia centrale e Bonello è bravo a respingere. È l'ultima emozione di un primo tempo nel complesso tutt'altro che spettacolare.

Nella ripresa la manovra dell'Italia continua a essere farraginosa e poco pulita. Quando non piovono cross dalle parti di Retegui la difesa di Malta non fa fatica a chiudere tutti gli spazi e i ragazzi di Marcolini sanno anche rendersi pericolosi con qualche ripartenza. Gli azzurri non rischiano nulla, ma non riescono neanche a imporre la loro, pur evidente, supremazia tecnica. A 25' dalla fine Mancini inserisce Verratti e Scamacca, con quest'ultimo che ha subito una grande occasione sugli sviluppi di un corner: splendida la mezza rovesciata, ottimo l'intervento a respingere di Bonello. È però l'unica vera opportunità di un secondo tempo a tratti davvero soporifero. Alla fine arriva un successo prezioso, ma che allo stesso tempo certifica quanto sia ancora molto il lavoro da fare sul gruppo azzurro per ritrovare lo spirito e l'amalgama del 2021. Il prossimo appuntamento è quello con la semifinale di Nations League contro la Spagna, in programma il 15 giugno.

LE PAGELLE

Satariano 6 - È il solo a creare qualche disturbo alla difesa azzurra con le sue corse in profondità. Tecnica e freddezza sono da rivedere, ma l'intraprendenza non gli manca.

Borg 5 - Tanti errori in fase di impostazione dal basso, in grossa difficoltà anche in marcatura su Retegui prima e Scamacca poi.

Retegui 6,5 - Due gol nelle prime due presenze in azzurro sono un bel biglietto da visita. Partecipa poco alla manovra offensiva, ma la Nazionale ha innanzitutto bisogno di gol e lui, per il momento, sembra in grado di garantirli.

Pessina 6,5 - È lui a dare ordine e inventiva a un centrocampo che sul piano tecnico lascia un po' a desiderare. Sbaglia pochissimo e segna anche il gol della sicurezza.

Emerson 5,5 - A livello difensivo è poco impegnato, si spinge molto in avanti ma lo fa con scarsa efficacia e con tanti errori.

Romagnoli 6 - Insieme a Scalvini commette un paio di incertezze che fanno correre qualche brivido sulla schiena del ct, per il resto una partita pulita e non particolarmente impegnativa.

IL TABELLINO

Malta-Italia 0-2

Malta (3-5-2): Bonello 6; Apap 6, Borg 5, Attard 6 (19' st Z. Muscat 6); Mbong 6, Yankam 5,5, Guillaumier 5,5, N. Muscat 5,5 (31' st Teuma 6), Corbalan 6; Jones 5,5 (31' st Dimech 6), Satariano 6 (19' st Nwoko 6).

Ct: Marcolini 6

Italia (4-3-3): Donnarumma 6,5; Di Lorenzo 6 (1' st Darmian 6), Scalvini 6 (38' st Toloi sv), Romagnoli 6, Emerson 5,5; Pessina 6,5, Cristante 5,5, Tonali 6 (22' st Verratti 6); Politano 6, Retegui 6,5 (22' st Scamacca 6), Gnonto 5 (21' Grifo 6).

Ct: Mancini 6

Arbitro: Kabakov

Marcatori: 15' Retegui (I), 27' Pessina (I)

Ammoniti: Di Lorenzo (I), Scalvini (I)

Espulsi: