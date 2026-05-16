Niente Juventus per Kean: la scelta e i convocati della Fiorentina
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Niente sfida da ex contro la Juventus per Moise Kean. L'attaccante è stato escluso dai convocati della Fiorentina a causa dell'infortunio alla tibia che non gli lascia pace da inizio aprile (ha saltato le ultime 5 gare) e non sarà a disposizione di Paolo Vanoli per la gara dello Stadium.
Recuperato invece Gudmundsson, le cui condizioni sono migliorate di giorno in giorno nell'ultima settimana.
I convocati della Fiorentina per la gara contro la Juventus
Balbo, Braschi, Brescianini, Christensen, Comuzzo, Dodo, De Gea, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Harrison, Lezzerini, Mandragora, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Rugani, Solomon.