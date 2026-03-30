Italia, cosa facevano i giocatori ai tempi dell'ultimo Mondiale

I più "vecchi" Politano e Spinazzola giocavano in Serie B con Pescara e Siena, mentre Gattuso si era ritirato dal calcio l'anno prima e stava per sedersi sulla calda panchina greca dell'Ofi Creta. Nel 2014 Buffon era in campo e oggi in panchina con Rino, entrambi nel 2006 avevano alzato la Coppa a Berlino, quando Pio, Palestra e Pisilli erano solo dei neonati.