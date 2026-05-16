Germania, clamoroso Neuer: torna in nazionale per i Mondiali

16 Mag 2026 - 19:37
© ipp

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La storia tra la nazionale tedesca e Manuel Neuer è pronta per arricchirsi di un ulteriore capitolo. Il portiere 40enne, fresco di rinnovo per un'altra stagione con il Bayern Monaco, dovrebbe infatti essere convocato per il Mondiale, riporta Sky in Germania. Sarebbe la quinta partecipazione per Neuer, sempre presente dal 2010, con tanto di vittoria nel 2014 in Brasile. 

Rientrerebbe 2 anni dopo l'addio alla nazionale, annunciato in seguito ad Euro 2024. Nell'ultimo periodo, lo avevano sostituito a turno Baumann, Ter Stegen e Nubel. 

La decisione dovrebbe essere confermata il 21 maggio, quando Julian Nagelsmann annuncerà ufficialmente i 26 convocati. Se Neuer supererà il piccolo fastidio al polpaccio avvertito nell'ultima gara di Bundesliga, sarà lui il titolare al Mondiale, dove la Germania è stata inserita nel girone E con Curacao, Costa d'Avorio e Ecuador. 

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