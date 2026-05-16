Germania, clamoroso Neuer: torna in nazionale per i Mondiali

La decisione dovrebbe essere confermata il 21 maggio, quando Julian Nagelsmann annuncerà ufficialmente i 26 convocati. Se Neuer supererà il piccolo fastidio al polpaccio avvertito nell'ultima gara di Bundesliga, sarà lui il titolare al Mondiale, dove la Germania è stata inserita nel girone E con Curacao, Costa d'Avorio e Ecuador.