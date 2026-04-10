Non solo Conte: Allegri nega di volere la panchina azzurra ma guardate cosa diceva nove anni fa...

Certo, due pronostici sono da rivedere. L'intervista è del 2017 e lui in panchina c'è sempre. Non ha smesso e non sembra avere intenzione di farlo. Anche quello sulla Nazionale forte nei prossimi anni è un giudizio non proprio azzeccato, visto che da quel momento l’Italia ha saltato tre Mondiali. Il suo desiderio di guidarla, però, sembrava e sembra autentico. Che per il post Gattuso siano in lizza lui e Conte, con Mancini sullo sfondo, è un dato di fatto, anche se Max nega e l'allenatore del Napoli si è proposto ufficialmente, almeno davanti a microfoni, telecamere e taccuini.