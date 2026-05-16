Bayern storico con 122 reti in campionato, ma il record resta del... Torino!
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Con il 5-1 rifilato al Colonia, il Bayern Monaco non ha solamente chiuso la stagione in Bundesliga con l'ennesima goleada. Prima di alzare il trofeo di fronte ai tifosi dell'Allianz Arena, gli uomini di Kompany hanno infatti ritoccato il record di reti segnate in un campionato delle top 5 leghe, almeno per quanto riguarda il ventunesimo secolo, con 122 gol segnati.
Un numero pazzesco, soprattutto se pensiamo che le gare giocate sono state solamente 34, dato il format da 18 squadre della Bundesliga. Harry Kane ha contribuito fino alla fine, segnando una tripletta al Colonia e raggiungendo quota 36 gol in 31 presenze di campionato.
Il record assoluto di gol nei top 5 campionati è però ancora detenuto dal Grande Torino, che nel 1947/48 arrivò a 125 sigilli nel campionato italiano, con la differenza che le partite giocate in totale furono 40.