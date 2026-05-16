Bayern storico con 122 reti in campionato, ma il record resta del... Torino!

16 Mag 2026 - 20:01
© Getty Images

© Getty Images

Con il 5-1 rifilato al Colonia, il Bayern Monaco non ha solamente chiuso la stagione in Bundesliga con l'ennesima goleada. Prima di alzare il trofeo di fronte ai tifosi dell'Allianz Arena, gli uomini di Kompany hanno infatti ritoccato il record di reti segnate in un campionato delle top 5 leghe, almeno per quanto riguarda il ventunesimo secolo, con 122 gol segnati

Un numero pazzesco, soprattutto se pensiamo che le gare giocate sono state solamente 34, dato il format da 18 squadre della Bundesliga. Harry Kane ha contribuito fino alla fine, segnando una tripletta al Colonia e raggiungendo quota 36 gol in 31 presenze di campionato. 

Il record assoluto di gol nei top 5 campionati è però ancora detenuto dal Grande Torino, che nel 1947/48 arrivò a 125 sigilli nel campionato italiano, con la differenza che le partite giocate in totale furono 40. 

bayern monaco
bundesliga
torino
harry kane

Ultimi video

01:46
Juve, la nuova difesa

Juve, difesa bunker

02:09
DICH PALLADINO PRE BOLOGNA DICH

Palladino: "A fine stagione ci sederemo e faremo le opportune valutazioni"

01:03
DICH ITALIANO PRE ATALANTA DICH

Italiano: "Se non per la classifica per l'orgoglio"

01:14
DICH GROSSO PRE LECCE DICH

Grosso avvisa la squadra: "C'è la responsabilità di fare ancora partite serie"

01:32
DICH GASPERINI PRE DERBY DICH

Gasperini: "Bello giocare in contemporanea, meno alle ore 12"

00:20
DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini e la conferma di Dybala: "Quando c'è la volontà di tutti la soluzione si trova"

00:59
DICH CUESTA PRE COMO 16/5 DICH

Cuesta: "Como fortissimo, ma il Parma andrà lì per vincere"

01:20
DICH GIAMPAOLO PRE UDINESE DICH

Giampaolo: "Dobbiamo solo vincere, non abbiamo margini di errore"

02:49
DICH ALLEGRI PRE GENOA DICH

Allegri: "A fine stagione la società farà le sue valutazioni"

02:45
Toro, lo scudetto '76

Toro, lo scudetto '76

01:42
Amarcord Napoli a Pisa

Pisa-Napoli: amarcord dei tempi di Diego

02:01
Inter, festa e saluti

Inter, festa e saluti

01:17
Polveriera Lazio-Sarri

Polveriera Lazio-Sarri

01:25
Gasp, profumo d'Europa

Gasp, profumo d'Europa

01:37
Una scossa per la rimonta

Milan, una scossa per rialzarsi

01:46
Juve, la nuova difesa

Juve, difesa bunker

I più visti di Calcio

MCH VITTORIA DARDERI PER SITO 13/5 MCH

Roma consacra Darderi: i punti chiave della vittoria su Jodar

Inter, la grande festa

Inter, la grande festa

Spalletti, parole e idee

Spalletti, parole e idee

Milan, tutti in ritiro

Milan, tutti in ritiro per la Champions

MCH EVENTO LEGO MCH

Un Mondiale di... Lego: dalla Coppa del Mondo a Messi e CR7

MCH CHIVU UMILE ESULTA A DISTANZA POST LAZIO 14/05 MCH

L'umiltà di Chivu: resta in disparte durante i festeggiamenti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:43
Mondiali 2026: lunedì l'Iran parte per il ritiro ad Antalya
21:13
Palermo, Inzaghi si commuove: "Vogliamo regalare alla piccola Alessia la promozione in Serie A"
21:12
Sarri, quanti assenti con la Roma: dopo Zaccagni si ferma anche Motta, spazio al terzo portiere
20:53
Il regista Sorrentino prepara un documentario su Ancelotti
20:01
Bayern storico con 122 reti in campionato, ma il record resta del... Torino!