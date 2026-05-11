L'APERTURA

Ranieri: "Nazionale? Ora sono libero, se mi chiamassero... perché no?"

L'ex Senior Advisor della Roma apre all'ipotesi di un futuro con l'Italia: "Dirigente o allenatore? Se vieni chiamato devi dire sì e basta"

11 Mag 2026 - 23:31
© Getty Images

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Da Portofino, per il Premio Di Marzio, arriva l'apertura di Claudio Ranieri a un futuro a tinte azzurre. L'ex allenatore e dirigente della Roma, già cercato un anno fa come sostituto dell'allora dimissionario commissario tecnico Spalletti, ha infatti così risposto a specifica domanda: "La Nazionale? Dissi di no perché ero impegnato con la Roma e non potevo avere due lavori. Adesso sono libero, perché no? Mai dire mai".  L'Italia, dunque, come possibile nuovo impegno: "Dirigente o allenatore? Se vieni chiamato devi dire sì e basta" ha continuato ai microfoni di Sky. "Dobbiamo risollevarci - concluso - non si può restare così lontani dai grandi eventi".

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