Italia, con l'Estonia un 4-4-2 a trazione anteriore: Spinazzola e Raspadori esterni

L'Italia torna in campo per le qualificazioni ai Mondiali 2026. E, vista la situazione del "Gruppo I", lo fa con zero margini d'errore contro Estonia e Israele. A Tallin gli azzurri sono subito chiamati a rispondere presente e a conquistare tre punti pesanti per la classifica e per l'ambiente. Al momento gli uomini di Gattuso si trovano al secondo posto a pari merito con Israele (che però ha giocato una partita in più) a -6 dalla Norvegia, che può vantare inoltre una differenza reti nettamente migliore (+21 contro +5).