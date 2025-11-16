Logo SportMediaset

Calcio
l'indiscrezione

Mondiali 2026: Italia testa di serie se si qualifica? L'indiscrezione FIFA sul sorteggio

Indiscrezione da Zurigo: se l'Italia si qualifica ai Mondiali 2026, sarà testa di serie (grazie al ranking FIFA)

di Stefano Fiore
16 Nov 2025 - 09:07

Un'indiscrezione rimbalzata da Zurigo, e arrivata anche alle orecchie della Federcalcio italiana, suggerisce un potenziale grande vantaggio per l'Italia in vista dei Mondiali 2026. Qualora la Nazionale dovesse staccare il pass attraverso i playoff, le toccherebbe comunque un posto tra le dodici teste di serie al sorteggio.

Il "lodo pro-Italia" e la mina vagante Germania

 L'orientamento della FIFA per il sorteggio dei gironi del Mondiale 2026 (che si terrà il 5 dicembre al Kennedy Center di Washington) sarebbe quello di abbandonare il criterio di Qatar 2022, distribuendo le squadre qualificate tramite playoff in base al ranking mondiale.

Questo cambiamento rappresenterebbe un "lodo pro-Italia", poiché l'attuale nono posto nella classifica FIFA garantirebbe automaticamente lo slot agli Azzurri:

  • L'unica che potrebbe insidiare l'Italia è la Germania (decima), che però andrebbe ai playoff solo in caso di tracollo nello "scontro diretto" contro la Slovacchia perdendo anche la possibilità di superare gli Azzurri nel ranking.
  • di conseguenza se l'Italia dovesse qualificarsi ai Mondiali 2026 vincendo i playoff avrebbe un girone più abbordabile, mentre la Germania (se andasse ai Mondiali tramite i playoff e da decima nel ranking) rischierebbe di diventare la vera mina vagante nel sorteggio di dicembre.

    mondiali 2026
    italia
    testa di serie
    playoff

