Mondiali 2026: Italia testa di serie se si qualifica? L'indiscrezione FIFA sul sorteggio

Indiscrezione da Zurigo: se l'Italia si qualifica ai Mondiali 2026, sarà testa di serie (grazie al ranking FIFA)di Stefano Fiore
Un'indiscrezione rimbalzata da Zurigo, e arrivata anche alle orecchie della Federcalcio italiana, suggerisce un potenziale grande vantaggio per l'Italia in vista dei Mondiali 2026. Qualora la Nazionale dovesse staccare il pass attraverso i playoff, le toccherebbe comunque un posto tra le dodici teste di serie al sorteggio.
L'orientamento della FIFA per il sorteggio dei gironi del Mondiale 2026 (che si terrà il 5 dicembre al Kennedy Center di Washington) sarebbe quello di abbandonare il criterio di Qatar 2022, distribuendo le squadre qualificate tramite playoff in base al ranking mondiale.
Questo cambiamento rappresenterebbe un "lodo pro-Italia", poiché l'attuale nono posto nella classifica FIFA garantirebbe automaticamente lo slot agli Azzurri:
