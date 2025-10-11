Logo SportMediaset
Qualificazioni Mondiali 2026: Estonia-Italia, le probabili formazioni

Partita decisiva per il girone I di Qualificazioni ai Mondiali 2026: le scelte di Gattuso e Henn

11 Ott 2025 - 08:50

Rispetto al netto 5-0 di Bergamo, per il secondo round contro l'Estonia dovrebbero essere due le novità per l'Italia. Novità obbligate a dirla tutta dopo gli infortuni di Politano e Zaccagni. Ma vediamo nel dettaglio quali dovrebbero essere le scelte di Gattuso. A protezione di Donnarumma nel 4-4-2 studiato dal ct azzurro in difesa dovrebbe toccare ancora a Calafiori e Bastoni al centro con Di Lorenzo e Dimarco terzini. Davanti confermatissimo il tandem Kean-Retegui. Qualche dubbio in più invece per la linea mediana. Non tanto per la zona centrale, dove Barella e Tonali sembrano in pole su Locatelli, quanto per le corsie. A destra Spinazzola è in vantaggio su Cambiaso (ma occhio all'opzione Orsolini per essere ancora più offensivi), mentre a sinistra Gattuso sembra intenzionato a schierare Raspadori per dare più imprevedibilità nell'uno contro uno non solo in fascia, ma anche tra le linee se dovesse tagliare verso il centro alle spalle delle punte. 

PROBABILI FORMAZIONI ESTONIA-ITALIA
Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Spinazzola, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui.
Estonia (4-2-3-1): Hein; Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Kristal, Sinyavskiy; Sappinen.

