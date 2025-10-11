Qualificazioni Mondiali 2026: Estonia-Italia, le probabili formazioni

Rispetto al netto 5-0 di Bergamo, per il secondo round contro l'Estonia dovrebbero essere due le novità per l'Italia. Novità obbligate a dirla tutta dopo gli infortuni di Politano e Zaccagni. Ma vediamo nel dettaglio quali dovrebbero essere le scelte di Gattuso. A protezione di Donnarumma nel 4-4-2 studiato dal ct azzurro in difesa dovrebbe toccare ancora a Calafiori e Bastoni al centro con Di Lorenzo e Dimarco terzini. Davanti confermatissimo il tandem Kean-Retegui. Qualche dubbio in più invece per la linea mediana. Non tanto per la zona centrale, dove Barella e Tonali sembrano in pole su Locatelli, quanto per le corsie. A destra Spinazzola è in vantaggio su Cambiaso (ma occhio all'opzione Orsolini per essere ancora più offensivi), mentre a sinistra Gattuso sembra intenzionato a schierare Raspadori per dare più imprevedibilità nell'uno contro uno non solo in fascia, ma anche tra le linee se dovesse tagliare verso il centro alle spalle delle punte.