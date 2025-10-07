Nazionale, Gattuso: "Clima difficile contro Israele, Chiesa non si sente ancora al 100%"

La Nazionale si è radunata a Coverciano in vista delle prossime sfide contro Estonia (11 ottobre) e Israele (14 ottobre) valide per la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Al momento l'Italia è seconda nel Gruppo I con poche possibilità di raggiungere in vetta la Norvegia per la netta differenza reti a favore della squadra scandinava, ma Gattuso non molla la presa nonostante le difficoltà. "Con l'Estonia abbiamo tutto da perdere. Ci sarà da battagliare e da fare fatica - ha detto il ct azzurro in conferenza stampa -. Qualche pressione c’è e contro Israele il clima non sarà facile. Ci sarà pochissima gente allo stadio a Udine e capisco, ma dobbiamo andare al Mondiale". Poi sulla mancata convocazione di Chiesa: "Con Federico c'è stata una lunga chiacchierata e sa cosa penso di lui, ma bisogna anche rispettare quel che dice il giocatore: non si sente al cento per cento e deve risolvere delle problematiche".