Nazionale, scatto in avanti di Gattuso: previsto l'incontro con Gravina per i dettagli

Gennaro Gattuso è l'indiziato sempre più caldo per diventare il nuovo ct dell'Italia. La Figc, non è un segreto, ha avviato i contatti con il campione del mondo 2006 per la sostituzione di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale e in attesa che le parti si riaggiornino, sembra proprio "Ringhio" il candidato forte della federazione, più di Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi. Il no di Claudio Ranieri ha preso in contropiede la dirigenza azzurra che però ha tutta l'intenzione di chiudere questa fase di stallo velocemente.