Raiola e il pensiero fisso di Gigio: "Donnarumma vuole i Mondiali, ha rinviato anche le nozze"

"Donnarumma? Per lui è stata un'estate intensa visto quello che è successo a Parigi, magari un domani ci spiegheranno cosa sia successo nelle loro valutazioni, ma oggi ci godiamo una grande impresa del City. Quando è arrivato Gigio le cose sono migliorate a livello di risultati e oggi si lotta con l'Arsenal per il primato. A gennaio ci saranno molte partite, ma i primi sei mesi sono andati bene. Lui e il club sono contenti e va benissimo così". Così Enzo Raiola, agente e procuratore sportivo, è intervenuto a Radio Sportiva in esclusiva parlando del mercato di gennaio e di alcuni dei suoi assistiti, tra cui Gianluigi Donnarumma.