Raiola e il pensiero fisso di Gigio: "Donnarumma vuole i Mondiali, ha rinviato anche le nozze"

L'agente di Gigio a Radio Sportiva: "Con Haaland ottimo rapporto, sono due ragazzi molto simili"
"Donnarumma? Per lui è stata un'estate intensa visto quello che è successo a Parigi, magari un domani ci spiegheranno cosa sia successo nelle loro valutazioni, ma oggi ci godiamo una grande impresa del City. Quando è arrivato Gigio le cose sono migliorate a livello di risultati e oggi si lotta con l'Arsenal per il primato. A gennaio ci saranno molte partite, ma i primi sei mesi sono andati bene. Lui e il club sono contenti e va benissimo così". Così Enzo Raiola, agente e procuratore sportivo, è intervenuto a Radio Sportiva in esclusiva parlando del mercato di gennaio e di alcuni dei suoi assistiti, tra cui Gianluigi Donnarumma.
Sul rapporto con la Nazionale azzurra. "Fra pochi mesi ci sarà una fase delicata con la Nazionale, cui lui tiene tantissimo. Questa estate voleva convolare a nozze ma ha rimandato tutto perché prima c'è l'impegno azzurro. Ci tiene tanto, ha chiesto di rimanere concentrato sul momento e pensa solo a club e Italia, anche perché vuole con tutto se stesso andare ai Mondiali", ha aggiunto.
Sul rapporto con Haaland, ancora Raiola ha detto: "Dal primo giorno aveva un legame con lui, già in passato erano entrambi della nostra scuderia e quindi avevano un rapporto lavorativo della stessa agenzia. Dopo la morte di Mino è comunque rimasto il feeling, anche caratterialmente assomiglia a Gigio. Sono due ragazzi eccezionali e questo è stato il principale elemento. Guardiola è uno degli allenatori top del calcio moderno, per primeggiare in questo lavoro è importante la gestione dei calciatori e gli riesce benissimo".