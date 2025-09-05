Qualificazioni Mondiale 2026, Italia-Estonia 5-0: Kean e Retegui trascinano gli Azzurri, buona la prima per Gattuso

Seconda vittoria nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026 per l'Italia. Il nuovo ct Gattuso ha bagnato con i tre punti l'esordio battendo 5-0 l'Estonia a Bergamo. Dopo un primo tempo ricco di occasioni ma con solo una traversa colpita da Retegui, gli Azzurri hanno sbloccato il match al 58' con un colpo di testa ravvicinato di Kean su assist di tacco di Retegui. Lo stesso centravanti della Fiorentina ha colpito un palo un minuto più tardi ma ad aumentare il divario, fondamentale per la differenza reti generale, ci hanno pensato Retegui con una doppietta e Raspadori. Nel recupero il colpo di testa di Bastoni completa la goleada.