Baldini ct senza paura: quanti giovani in Nazionale! Dentro Samuele Inacio e Koleosho, pochi i volti noti

Lunedì Silvio Baldini dirimerà la lista dei convocati della giovane Italia che sfiderà il Lussemburgo (3 giugno) e la Grecia (7 giugno) in due amichevoli che saranno utili quasi esclusivamente per il ranking Fifa in vista dei prossimi sorteggi. Il ct ad interim, come ampiamente annunciato, punterà su tanti giovani dell'Under 21 con pochi volti noti. I conosciuti saranno il capitano Donnarumma, Pisilli, Esposito e Palestra. Poi tanti profili in rampa di lancio, tra questi Samuele Inacio Pia, 18enne fresco di rinnovo con il Borussia Dortmund e nel giro dell'Under 19.
Assai probabile che Baldini punti sul 4-3-3: certa la presenza di Chiarodia (difensore tesserato col Borussia M'gladbach), Ahanor dell'Atalanta, Bartesaghi e Ndour, rispettivamente in forza a Milan e Fiorentina. Davanti spazio per Luca Koleosho, perno degli azzurrini di Silvio Baldini. Dovrebbero rientrare nella lista dei 24-26 convocati, scrive La Gazzetta dello Sport, anche il portiere Palmisani, Kayode, Comuzzo, Reggiani, Lipani, Ekhator, Venturino e Casadei. Meno noti invece i nomi di Mane (difensore del Borussia Dortmund), Dagasso (Venezia), Berti (Cesena), Prati (Torino), Faticanti (Juve Next Gen, Serie C) e Cacciamani, di proprietà del Torino. Baldini infine, dovrebbe chiamare anche per Seydou Fini, ala del Genoa e Luigi Cherubini della Roma.
Le tante novità hanno 'spaventato' anche la Grecia che ha polemizzato le scelte del commissario tecnico ad interim, a loro dire troppo sperimentali. Immediata la risposta di Antognoni: "Nessuna mancanza di rispetto, sarà un'Italia giovane e forte".