Baldini ct senza paura: quanti giovani in Nazionale! Dentro Samuele Inacio e Koleosho, pochi i volti noti

Lunedì Silvio Baldini dirimerà la lista dei convocati della giovane Italia che sfiderà il Lussemburgo (3 giugno) e la Grecia (7 giugno) in due amichevoli che saranno utili quasi esclusivamente per il ranking Fifa in vista dei prossimi sorteggi. Il ct ad interim, come ampiamente annunciato, punterà su tanti giovani dell'Under 21 con pochi volti noti. I conosciuti saranno il capitano Donnarumma, Pisilli, Esposito e Palestra. Poi tanti profili in rampa di lancio, tra questi Samuele Inacio Pia, 18enne fresco di rinnovo con il Borussia Dortmund e nel giro dell'Under 19.