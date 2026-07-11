Colombia, Cuadrado criticato per sostegno a De la Espriella

11 Lug 2026 - 21:41
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

La controversia scatenata in Colombia dalla videochiamata tra il presidente eletto Abelardo de la Espriella e i giocatori della nazionale Yerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez e Juan Fernando Quintero ha spinto persino il presidente uscente Gustavo Petro a intervenire sull'accaduto. Il leader progressista si è unito ad alcuni utenti dei social che hanno criticato in particolare il sostegno di Cuadrado (appena svincolato dal Pisa, dopo aver giocato per varie altre squadre italiane) al trumpista De la Espriella, poiché suo padre venne ucciso in una zona in cui all'epoca erano presenti gruppi paramilitari, quando lui aveva poco meno di quattro anni. "Fratello Cuadrado, non so chi abbia ucciso tuo padre quella notte, ma è molto probabile che siano stati gli uomini armati che trafficavano cocaina e controllavano la regione", ha esordito Petro nel suo post. "Oggi applaudi quegli stessi uomini tornati al potere, stavolta a livello nazionale. Spero che non te ne pentirai, per il bene del nostro popolo", ha concluso il capo dello Stato, rispondendo al sostegno di Cuadrado al progetto politico di 'El Tigre' e al suo movimento 'Patria Milagro' (Patria Miracolosa).

Ultimi video

01:56
Anche Miami si divide

Anche Miami si divide

01:04
DICH MOURINHO REAL x sito v4

Mourinho e il Real: "Sono qui in missione per migliorare giocatori e staff"

02:29
Balotelli, doppia sfida

Balotelli, doppia sfida

01:37
Juve, allarme Yildiz

Juve, allarme Yildiz

03:44
DICH BALOTELLI su Scudetto e Mondiali DICH

Balotelli: "Inter, Napoli e Roma per lo scudetto. Io in A? Genoa ultima chance"

03:12
DICH BALOTELLI su Inter e Ibra DICH

Balotelli su Ibrahimovic: "Zlatan è dirigente di Zlatan"

03:14
DICH ENOCK BALOTELLI da Raimondi DICH

Enock a Dubai ritrova il fratello Mario Balotelli: "Un sogno fin da quando eravamo piccoli"

03:24
DICH BALOTELLI su Nazionale su Nazionale e giovani DICH

Il record più triste di Balotelli: "Non sono orgoglioso dell'ultimo gol italiano ai Mondiali"

04:14
DICH BALOTELLI su Dubai ed Enock DICH

La nuova vita di Balotelli: "A Dubai si sta bene e ora arriva anche Enock"

04:01
DICH BASELLI da Raimondi DICH

Baselli riparte da Dubai: "Giusto farmi da parte in Italia. Carriera bloccata, non so il perché"

02:48
DICH MAZZOLDI preparatore Balotelli DICH

Mazzoldi, il preparatore di Balotelli: "Può giocare bene anche da bendato"

01:14
DICH ABATE NUOVO ALLENATORE TORINO DICH

Abate si presenta: "Torino piazza enorme, voglio squadra con personalità"

01:31
Arbitri: l'era di Orsato

Arbitri: l'era di Orsato

02:09
L'undici degli svincolati

L'undici degli svincolati

01:31
Italia, cercasi soluzione

Italia, cercasi soluzione

01:56
Anche Miami si divide

Anche Miami si divide

I più visti di Calcio

DICH ACERBI 5 SU HAALAND 09/07 SRV

Acerbi, la verità su Haaland: "È lui che voleva la mia maglia"

DICH CARNEVALI DICH

Carnevali: "Vlahovic è un punto interrogativo, per la porta non è una corsa a due"

CLIP MOSCA PENDOLINO FINALE ITALIA-FRANCIA 2006 09/07 SRV

Mosca, il pendolino della finale 2006: “Gol di Zidane su rigore poi…”

La verità di Carnevali

La verità di Carnevali

Amorim: "Vogliamo tenere Modric: vado a parlarci?"

Amorim: "Vogliamo tenere Modric: vado a parlarci?"

DICH BALOTELLI su Nazionale su Nazionale e giovani DICH

Il record più triste di Balotelli: "Non sono orgoglioso dell'ultimo gol italiano ai Mondiali"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:41
Colombia, Cuadrado criticato per sostegno a De la Espriella
20:13
Allegri festeggia: il suo cavallo vince il premio Accademia Navale all'ippodromo Caprilli di Livorno
18:43
Chelsea in lutto: morto ex presidente Bates, ingaggiò Vialli e Ranieri in panchina
16:13
Primo infortunato per l'Udinese, si ferma Chakvetadze
16:06
Lazio, i convocati di Gattuso per il ritiro pre-campionato