Colombia, Cuadrado criticato per sostegno a De la Espriella

La controversia scatenata in Colombia dalla videochiamata tra il presidente eletto Abelardo de la Espriella e i giocatori della nazionale Yerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez e Juan Fernando Quintero ha spinto persino il presidente uscente Gustavo Petro a intervenire sull'accaduto. Il leader progressista si è unito ad alcuni utenti dei social che hanno criticato in particolare il sostegno di Cuadrado (appena svincolato dal Pisa, dopo aver giocato per varie altre squadre italiane) al trumpista De la Espriella, poiché suo padre venne ucciso in una zona in cui all'epoca erano presenti gruppi paramilitari, quando lui aveva poco meno di quattro anni. "Fratello Cuadrado, non so chi abbia ucciso tuo padre quella notte, ma è molto probabile che siano stati gli uomini armati che trafficavano cocaina e controllavano la regione", ha esordito Petro nel suo post. "Oggi applaudi quegli stessi uomini tornati al potere, stavolta a livello nazionale. Spero che non te ne pentirai, per il bene del nostro popolo", ha concluso il capo dello Stato, rispondendo al sostegno di Cuadrado al progetto politico di 'El Tigre' e al suo movimento 'Patria Milagro' (Patria Miracolosa).