L'azzurrino Inacio rinnova con il Borussia, contratto fino al 2029

15 Mag 2026 - 11:57
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Samuele Inacio si lega al Borussia Dortmund fino al 2029. Il giovane centrocampista offensivo, 18 anni, ha rinnovato il contratto con il club giallonero. "Samuele Inacio ha firmato un nuovo accordo questa settimana, prolungando la sua permanenza a Dortmund fino al 30 giugno 2029" ha scritto il Borussia. L'azzurrino è arrivato dall'Atalanta nel 2024, esordendo in Bundesliga in questa stagione contro il Bayern Monaco. L'8 maggio ha trovato il primo gol tra i professionisti nella sfida vinta 3-0 contro l'Eintracht. 
Elogi a Inacio dal direttore sportivo Lars Ricken: "Con le sue capacità e il suo potenziale, Samu è uno dei maggiori talenti della sua generazione a livello mondiale. Siamo che con la sua passione e qualità possa diventare un giocatore eccezionale. È una parte importante della crescita della nostra squadra ed è per questo che siamo lieti di esserci assicurati le sue prestazioni a lungo termine". Inacio si è già messo in luce con le nazionali azzurre giovanili.

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