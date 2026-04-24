Aggiornamenti OTA: la tua Kia si aggiorna come uno smartphone

Gli aggiornamenti OTA non riguardano solo le mappe di navigazione . Possono includere miglioramenti al software dei sistemi di guida e frenata, al controllo della ricarica del veicolo elettrico, al telaio, al sistema di memoria del sedile e a molte altre funzioni. Si aggiungono inoltre aggiornamenti del sistema di infotainment, con nuovi servizi Kia Connect, miglioramenti alla riproduzione da smartphone e al riconoscimento vocale.