MOBILITÀ ELETTRICA

Aggiornamenti OTA: la tua Kia si aggiorna come uno smartphone

Mappe, software di guida e infotainment aggiornati via wireless: come funzionano gli aggiornamenti OTA sulle Kia elettriche e cosa serve per attivarli

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© @Uff.Stampa

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Un'auto che migliora dopo l'acquisto, senza appuntamenti in officina. Con gli aggiornamenti OTA (Over-the-Air), le Kia EV ricevono nuove funzioni e miglioramenti software in modalità wireless, attraverso la connettività integrata nel veicolo.

Come funziona

Il veicolo è connesso a Internet tramite una SIM card integrata, esattamente come uno smartphone. I dati dell'aggiornamento vengono inviati dal server Kia direttamente all'auto: il download avviene automaticamente durante la guida, mentre l'installazione si completa a veicolo spento.

Al termine, una notifica sullo schermo di bordo conferma l'avvenuto aggiornamento. I dettagli sono consultabili anche tramite la Kia App.

Cosa si aggiorna

Gli aggiornamenti OTA non riguardano solo le mappe di navigazione . Possono includere miglioramenti al software dei sistemi di guida e frenata, al controllo della ricarica del veicolo elettrico, al telaio, al sistema di memoria del sedile e a molte altre funzioni.  Si aggiungono inoltre aggiornamenti del sistema di infotainment, con nuovi servizi Kia Connect, miglioramenti alla riproduzione da smartphone e al riconoscimento vocale. 

L'auto, in sostanza, evolve nel tempo.

Cosa serve

Kia offre due aggiornamenti OTA gratuiti per ogni veicolo. Successivamente, è possibile continuare a ricevere aggiornamenti attraverso un abbonamento gestibile direttamente dalla piattaforma integrata nell'app Kia Connect, oppure tramite il portale web dedicato o presso un concessionario. 

Perché conta nell'AfterSales

L'aggiornamento OTA è parte integrante dell'esperienza post-acquisto di una Kia EV. Risolve eventuali bug software senza necessità di recarsi in concessionaria, e introduce nel tempo funzionalità che non erano disponibili al momento della consegna.

È un modo diverso di intendere l'assistenza: non solo interventi fisici sul veicolo, ma un miglioramento continuo dell'esperienza di guida.
 

I contenuti di questa pagina sono stati prodotti integralmente da Kia
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