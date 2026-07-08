GRANDE ATTESA

Nazionale, oggi la risposta di Maldini: aspettano Malagò e... Conte

L'ex Milan dovrebbe andare a ricoprire il ruolo di dt e di presidente del Club Italia

08 Lug 2026 - 08:52
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Sono ore decisive per l'approdo di Paolo Maldini in Nazionale nel ruolo di direttore tecnico. La leggenda del Milan, che diventerebbe anche il Presidente del Club Italia, è attesa per la giornata di oggi: Malagò aspetta per poi procedere alla nomina del nuovo commissario tecnico. In primissima fila c'è Antonio Conte che non vede l'ora di tornare a guidare l'Italia (dalla parte del tecnico salentino ci sono anche i club di Serie A). Il ticket Maldini-Conte, opzione numero uno del nuovo presidente della Figc, è visto di buon occhio da tanti addetti ai lavori: la soluzione migliore per provare a far risorgere la Nazionale dalle ceneri.

Malagò, che lo scorso 1 luglio aveva fissato in una settimana il tempo per sciogliere i nodi relativi a dt e ct, ha fretta: attende l'ultimo sì di Maldini che è affascinato dall'idea di avere un ruolo di assoluto rilievo, sia politico che sportivo. Per la successione in panchina invece è Conte il favorito numero uno per succedere a Gattuso, finito ko con la Bosnia nei play-off Mondiali e adesso alla guida della Lazio. La certezza è che l'ex allenatore di Napoli, Juve e Inter non aspetterà all'infinito dato che le offerte dell'Arabia Saudita non mancano.

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