Nazionale, oggi la risposta di Maldini: aspettano Malagò e... Conte

Sono ore decisive per l'approdo di Paolo Maldini in Nazionale nel ruolo di direttore tecnico. La leggenda del Milan, che diventerebbe anche il Presidente del Club Italia, è attesa per la giornata di oggi: Malagò aspetta per poi procedere alla nomina del nuovo commissario tecnico. In primissima fila c'è Antonio Conte che non vede l'ora di tornare a guidare l'Italia (dalla parte del tecnico salentino ci sono anche i club di Serie A). Il ticket Maldini-Conte, opzione numero uno del nuovo presidente della Figc, è visto di buon occhio da tanti addetti ai lavori: la soluzione migliore per provare a far risorgere la Nazionale dalle ceneri.
Malagò, che lo scorso 1 luglio aveva fissato in una settimana il tempo per sciogliere i nodi relativi a dt e ct, ha fretta: attende l'ultimo sì di Maldini che è affascinato dall'idea di avere un ruolo di assoluto rilievo, sia politico che sportivo. Per la successione in panchina invece è Conte il favorito numero uno per succedere a Gattuso, finito ko con la Bosnia nei play-off Mondiali e adesso alla guida della Lazio. La certezza è che l'ex allenatore di Napoli, Juve e Inter non aspetterà all'infinito dato che le offerte dell'Arabia Saudita non mancano.