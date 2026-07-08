Nazionale, oggi la risposta di Maldini: aspettano Malagò e... Conte

Malagò, che lo scorso 1 luglio aveva fissato in una settimana il tempo per sciogliere i nodi relativi a dt e ct, ha fretta: attende l'ultimo sì di Maldini che è affascinato dall'idea di avere un ruolo di assoluto rilievo, sia politico che sportivo. Per la successione in panchina invece è Conte il favorito numero uno per succedere a Gattuso, finito ko con la Bosnia nei play-off Mondiali e adesso alla guida della Lazio. La certezza è che l'ex allenatore di Napoli, Juve e Inter non aspetterà all'infinito dato che le offerte dell'Arabia Saudita non mancano.