Italia-Grecia a rischio: la polemica della nazionale ellenica per le scelte di Baldini

I contatti tra le due Federazioni sono frenetici e vanno avanti da una settimana nel tentativo di trovare un compromesso. Nonostante ciò, la situazione è tutt'altro che semplice, dato che a inizio giugno il calendario internazionale è blindatissimo e la lista di avversari liberi e disponibili è ridotta all'osso. I margini di manovra sono stretti e il rischio di un clamoroso cambio di programma dell'ultimo minuto è dietro l'angolo.