Lazio, i convocati di Gattuso per il ritiro pre-campionato

Al termine delle consuete visite mediche e delle sessioni di monitoraggio atletico, lo staff tecnico guidato da Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei calciatori convocati per il ritiro pre-campionato, che prenderà ufficialmente il via lunedì 13 luglio.
Questa la lista completa dei calciatori a disposizione per la preparazione estiva, che si svolgerà interamente al Training Center S.S. Lazio:
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti, D'Alessio
Difensori: Floriani, Gigot, Lazzari, Marusic, Patric, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard, Nuno Tavares, F. Bordon, Kovac
Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek. Rovella, Taylor, Galassi, Farcomeni
Attaccanti: Artistico, Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Zaccagni, Serra
Continuano i rispettivi programmi di recupero post-operatori presso il Training Center S.S. Lazio: Furlanetto, Cataldi, Isaksen