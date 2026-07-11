Lazio, i convocati di Gattuso per il ritiro pre-campionato

11 Lug 2026 - 16:06
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Al termine delle consuete visite mediche e delle sessioni di monitoraggio atletico, lo staff tecnico guidato da Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei calciatori convocati per il ritiro pre-campionato, che prenderà ufficialmente il via lunedì 13 luglio.

Questa la lista completa dei calciatori a disposizione per la preparazione estiva, che si svolgerà interamente al Training Center S.S. Lazio:

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti, D'Alessio

Difensori: Floriani, Gigot, Lazzari, Marusic, Patric, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard, Nuno Tavares, F. Bordon, Kovac

Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek. Rovella, Taylor, Galassi, Farcomeni

Attaccanti: Artistico, Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Zaccagni, Serra

Continuano i rispettivi programmi di recupero post-operatori presso il Training Center S.S. Lazio: Furlanetto, Cataldi, Isaksen

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