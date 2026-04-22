La Nazionale riparte da Donnarumma e Pio Esposito: Baldini punta sul 4-3-3 con tanti azzurrini

Per molti italiani saranno due partite inutili, per tanti giovani azzurrini invece la possibilità per mettersi in mostra tra i grandi. Il prossimo giugno la Nazionale proverà a ripartire dalle macerie con Silvio Baldini, ct dell'Under 21 e divenuto commissario tecnico ad interim in attesa degli sviluppi in seno alla Figc (il nuovo presidente dovrà scegliere il successore di Gattuso). Nelle due amichevoli contro Lussemburgo (3 giugno) e Grecia (7 giugno), come prevedibile, non ci saranno i big: l'unica eccezione è legata al capitano Gianluigi Donnarumma. Poi tanti volti dell'Under 21 e qualche profilo giovane ma molto noto in virtù della esperienza già accumulata in Serie A. Tra questi il romanista Pisilli oltre a Palestra e Pio Esposito, sfortunato protagonista a Zenica del primo rigore sbagliato contro la Bosnia.