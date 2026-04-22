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La Nazionale riparte da Donnarumma e Pio Esposito: Baldini punta sul 4-3-3 con tanti azzurrini

A giugno il ct ad interim proverà un'Italia sperimentale: tanti volti nuovi per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia

22 Apr 2026 - 10:21
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Per molti italiani saranno due partite inutili, per tanti giovani azzurrini invece la possibilità per mettersi in mostra tra i grandi. Il prossimo giugno la Nazionale proverà a ripartire dalle macerie con Silvio Baldini, ct dell'Under 21 e divenuto commissario tecnico ad interim in attesa degli sviluppi in seno alla Figc (il nuovo presidente dovrà scegliere il successore di Gattuso). Nelle due amichevoli contro Lussemburgo (3 giugno) e Grecia (7 giugno), come prevedibile, non ci saranno i big: l'unica eccezione è legata al capitano Gianluigi Donnarumma. Poi tanti volti dell'Under 21 e qualche profilo giovane ma molto noto in virtù della esperienza già accumulata in Serie A. Tra questi il romanista Pisilli oltre a Palestra e Pio Esposito, sfortunato protagonista a Zenica del primo rigore sbagliato contro la Bosnia. 

I tre, scrive La Gazzetta dello Sport, dovrebbero essere titolari nel 4-3-3 targato Baldini visto sia nell'Under 21 che nell'ultima esperienza al Pescara. Oltre a loro e a Donnarumma, assai probabile che trovino spazio anche Chiarodia (difensore tesserato col Borussia M'gladbach), Comuzzo, Bartesaghi, Lipani, Ndour con Fini e Koleosho a comporre il trio offensivo insieme a Pio Esposito Tra i convocabili anche il portiere Palmisani, Favasuli che gioca in B col Catanzaro, Ahanor, Guarino (Empoli) e Kayode per il reparto arretrato. Poi occhio a Dagasso (Venezia), Berti (Cesena) e Faticanti (Juve Next Gen, Serie C) per la metà campo. Sul fronte offensivo potrebbero essere chiamati Cherubini (Samp), Ekhator, Venturino e Cacciamani, ora alla Juve Stabia ma di proprietà del Torino.

Donnarumma-Vasilj, tensione alle stelle durante i rigori: cos'è successo

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