Caso Italia-Grecia, il messaggio di Antognoni al ct ellenico: “Sarà un’Italia giovane e forte”

Il tecnico della Grecia, il serbo Ivan Jovanovic, non ha gradito la decisione del ct azzurro ad interim Silvio Baldini di affidarsi a molti giocatori dell'U21 per l'amichevole dell'Italia in programma il prossimo 7 giugno a Creta e ha spinto la propria federazione a forzare la mano al punto che dalla Grecia si paventa anche un annullamento del match. Dal canto suo la Figc è sicura che il test non salterà e che la Grecia non ha il diritto di decidere quale può essere la formazione dell'avversario e tramite le parole di Giancarlo Antognoni, campione del Mondo a Spagna ’82 che sarà capo delegazione in occasione delle due amichevoli con Lussemburgo e Grecia, manda un chiaro messaggio al ct ellenico: “Sarà un’Italia giovane e forte”.