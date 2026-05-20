Caso Italia-Grecia, il messaggio di Antognoni al ct ellenico: “Sarà un’Italia giovane e forte”

Ma quanto è forte la Francia? La Top 11 degli esclusi potrebbe lottare per il titolo
© Getty Images | LUCAS CHEVALIER (PSG)
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Il campione del Mondo a Spagna ’82 che sarà capo delegazione in occasione delle due amichevoli degli Azzurri: “La miglior Nazionale possibile in questo momento per motivazioni e prospettiva"
Il tecnico della Grecia, il serbo Ivan Jovanovic, non ha gradito la decisione del ct azzurro ad interim Silvio Baldini di affidarsi a molti giocatori dell'U21 per l'amichevole dell'Italia in programma il prossimo 7 giugno a Creta e ha spinto la propria federazione a forzare la mano al punto che dalla Grecia si paventa anche un annullamento del match. Dal canto suo la Figc è sicura che il test non salterà e che la Grecia non ha il diritto di decidere quale può essere la formazione dell'avversario e tramite le parole di Giancarlo Antognoni, campione del Mondo a Spagna ’82 che sarà capo delegazione in occasione delle due amichevoli con Lussemburgo e Grecia, manda un chiaro messaggio al ct ellenico: “Sarà un’Italia giovane e forte”.
“La migliore Nazionale possibile in questo momento per motivazioni e prospettiva - le parole di Antognoni riportate dal sito della Figc - Ho letto di qualche polemica in Grecia in relazione al fatto che mancheranno alcuni giocatori di esperienza. Sinceramente non capisco, non si tratta di una mancanza di rispetto nei confronti delle nostre avversarie. In campo non scenderà la Nazionale Under 21, ma un’Italia giovane e forte. Giocheranno tanti calciatori di talento, alcuni che fanno già parte stabilmente della rosa della Nazionale maggiore e altri ragazzi che Silvio Baldini conosce molto bene avendoli allenati con ottimi risultati in questi nove mesi in Under 21. Sono convinto che molti di loro rappresenteranno lo zoccolo duro della Nazionale dell’immediato futuro”.
© Getty Images | LUCAS CHEVALIER (PSG)
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"Sono anche convinto che molti di questi ragazzi saranno convocati già a settembre - ha aggiunto - quando l’Italia inizierà il suo cammino nella prossima edizione della Nations League. Parliamo di calciatori già protagonisti in Serie A (Pisilli, Palestra, Ahnor, Pio Esposito, Bartesaghi) Premier League (Kayode), Bundesliga (Mané, Inacio), Ligue 1 (Koleosho) e nelle coppe europee, con un curriculum importante e già diversi gol all’attivo”.
Per alcuni sarà il debutto nella Nazionale maggiore: “Ricordo l’emozione, a distanza di tanti anni è impossibile dimenticarla. Fu importante avere al mio fianco qualche compagno più esperto, come il mitico Dino (Zoff, ndr), che con il suo carisma e i suoi consigli facilitò il mio inserimento nel gruppo. Anche per questo la presenza di Gigio Donnarumma sarà preziosa per i ragazzi che varcheranno il cancello di Coverciano”.
Una promessa ai tifosi italiani? “Posso solo dire che saranno fieri di questi ragazzi, il nostro futuro inizia adesso. E poi fatemi spendere qualche parola su Silvio Baldini. È un grande tecnico e una persona vera, meritava questa occasione di sedere sulla panchina della Nazionale maggiore e sono convinto che sia l’uomo giusto per accompagnare questi giovani in un’esperienza che non dimenticheranno mai”.