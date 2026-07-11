Chelsea in lutto: morto ex presidente Bates, ingaggiò Vialli e Ranieri in panchina

11 Lug 2026 - 18:43
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Il Chelsea piange oggi la scomparsa dell'ex presidente Ken Bates. Aveva 94 anni. "La determinazione di Ken nel lottare per il Chelsea nei momenti difficili e nel guidare la squadra alla conquista di trofei non sarà mai dimenticata", si legge nella nota del club nel ricordare Bates morto a Monaco, Bates, il terzo presidente con la più lunga permanenza in carica al Chelsea, ha ricoperto la carica per 22 degli anni più significativi della storia dei Blues. "Esuberante, schietto e controverso sono aggettivi spesso usati per descrivere Bates, e il suo stile, le sue opinioni e le sue azioni hanno diviso il parere dei tifosi, anche tra quelli del Chelsea, ma tra i suoi più grandi successi spicca il fatto di aver garantito che Stamford Bridge rimanesse la casa del Chelsea", scrive il club. Durante il periodo in cui Bates è stato alla guida del Chelsea, i Blues hanno ottenuto la promozione nella massima divisione, per poi vincere due volte la FA Cup, la Coppa delle Coppe UEFA, la Coppa di Lega, la Supercoppa UEFA, il Community Shield e, in due occasioni, una competizione da lui co-fondata: la Full Members' Cup. Con lui Gianluca Vialli e Claudio Ranieri in panchina.

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