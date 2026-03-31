Chi è Luca Koleosho, l'uomo che spinge l'Under21 all'Europeo

Prima su rigore, poi con un ottimo recupero palla nei pressi dell'area avversaria concluso con grande freddezza. Uno degli aspetti del gioco che, per sua stessa ammissione, il classe 2004 deve migliorare di più: "La mia qualità principale penso sia il dribbling. Mi piace puntare e saltare l'uomo per creare superiorità numerica, anche a costo di prendermi un rischio. L'aspetto su cui invece penso di dover lavorare maggiormente è la capacità di finalizzare l'azione. Spesso arrivo davanti alla porta e non riesco a segnare, mi manca quell'ultimo momento di concentrazione, diciamo così", questa volta Luca non ha fallito. A dimostrazione dello step di crescita che sta facendo negli ultimi mesi: dopo un avvio di stagione non positivo con l'Espanyol, dove era in prestito dal Burleny che è ancora propietario del suo cartellino, Kolehosho è andato a cercare fortuna al Paris Fc di Arnault. In Francia sta provando a ritagliarsi maggiore spazio, anche se la concorrenza è moto agguerrita: davanti a lui l'ex Viola Ikone e l'esperto Simons.