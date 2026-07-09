9 luglio 2006-9 luglio 2026, com’è cambiato il mondo dalla notte di Berlino

Un altro tema di cui all’epoca non si parlava molto e che oggi è un’onda che ogni anno è più alta e preoccupante è il caldo. Il caldo tra 2006 e 2026 è aumentato in modo asfissiante. Nel 2006 33-35 gradi erano spesso una notizia, le notti tropicali erano meno frequenti e molte case non avevano l’aria condizionata. Nel 2026 diverse città italiane registrano regolarmente punte oltre i 35 gradi già tra maggio e giugno, le notti sopra i 20 gradi sono quasi la norma e cataclismi atmosferici inaspettati sono ormai comuni.