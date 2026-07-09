l'anniversario

9 luglio 2006-9 luglio 2026, com’è cambiato il mondo dalla notte di Berlino

L’Italia del calcio è ferma al rigore di Grosso, nel frattempo sono arrivati i social, gli smartphone e la tecnologia ha cambiato il gioco e il mondo

di Marco Mugnaioli
09 Lug 2026 - 07:56
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© Getty Images | 9 luglio 2006: Fabio Cannavaro alza al cielo la Coppa del Mondo dopo la vittoria contro la Francia a Berlino
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Il 9 luglio 2006 Fabio Grosso realizzava il quinto rigore a Berlino, spiazzando Barthez e regalando all'Italia la sua quarta stella Mondiale. Sembrava l’alba di una nuova era dorata; si è rivelata, invece, la fine di un'epoca. Vent’anni dopo quel trionfo azzurro, ci ritroviamo a fare i conti con un bilancio impietoso: eliminati ai gironi nel 2010 e nel 2014, clamorosamente non qualificati nel 2018, 2022 e in questo 2026. Un digiuno spezzato solo dall'exploit dell'Europeo nel 2021. Oggi, mentre Usa, Canada e Messico ospitano un torneo a cui non partecipiamo, gli italiani vivono la loro "peggior estate di sempre" – come l'ha definita il Wall Street Journal. Più che per il caldo, per un ricordo che gela dentro: tanto più è bello, quanto più fa male.

Dal telefonino a conchiglia allo streaming in 8K

Ma com’era il mondo nel 2006 e come è cambiato in questo ventennio di assenza Mondiale?
 Nel 2006 vivevamo l’alba del digitale. Le partite dell'Italia di Lippi si commentavano via SMS (pagando 15 centesimi a messaggio) o sui primi storici forum web. Per chattare si usava MSN Messenger, i cellulari erano i Nokia con i tasti fisici o i primi modelli "a conchiglia", YouTube era nato da un anno e Facebook era un esperimento per pochi universitari americani. La TV era analogica o legata ai primi decoder Sky in definizione standard, i navigatori satellitari erano dispositivi portatili costosi con mappe caricate su CD, DVD o schede SD.

Oggi il Mondiale è diventato un evento multiscreen e globale. Si guarda la partita su un tablet in 8K mentre si commenta in diretta sui social con tifosi dall’altra parte del pianeta. I calciatori non sono più solo atleti, ma brand viventi con centinaia di milioni di follower. La passione fisica delle piazze, dei balconi e dei caroselli infiniti del 2006 è stata in parte sostituita dalle community online, dove il meme viaggia più veloce del gol. Oggi la navigazione è gratuita, tascabile e sempre connessa e persino il gioco è stato stravolto dalla tecnologia: il Var – che nel 2006 intervenne per la prima volta 'di nascosto' per la testata di Zidane – è ormai la norma, integrata da intelligenze artificiali che tracciano ogni centimetro di fuorigioco.

La colonna sonora

 Se chiudiamo gli occhi e pensiamo a quella magica estate tedesca, sentiamo l'iconico "Po-po-po-po-po-po-po" dei White Stripes (diventato inno spontaneo) e la voce di Shakira con Hips Don’t Lie. Era l’era del pop melodico e dei grandi successi dance da festival. Nel 2026, la musica dei Mondiali parla la lingua del Reggaeton, della Trap e dell’Afrobeats. I ritmi sono sintetici, pensati per diventare virali su TikTok e Reels. Non cerchiamo più la “canzone dell’estate” radiofonica, ma il beat perfetto per accompagnare l’esultanza del campione di turno in un video di 15 secondi.

È cambiato anche il caldo

 Un altro tema di cui all’epoca non si parlava molto e che oggi è un’onda che ogni anno è più alta e preoccupante è il caldo. Il caldo tra 2006 e 2026 è aumentato in modo asfissiante. Nel 2006 33-35 gradi erano spesso una notizia, le notti tropicali erano meno frequenti e molte case non avevano l’aria condizionata. Nel 2026 diverse città italiane registrano regolarmente punte oltre i 35 gradi già tra maggio e giugno, le notti sopra i 20 gradi sono quasi la norma e cataclismi atmosferici inaspettati sono ormai comuni.

Che fine hanno fatto i ragazzi del 2006?

 Mentre il calcio evolve a ritmi folli, che fine hanno fatto i 23 eroi di Berlino? Quella spedizione, partita circondata dallo sconforto e dalla rabbia dei tifosi a causa di Calciopoli e tornata con due milioni di persone ad applaudirla tra Pratica di Mare e il Circo Massimo, ha preso strade diverse. Molti hanno seguito le orme del maestro Marcello Lippi (che oggi si gode il meritato riposo tra Viareggio e Ibiza) e si sono seduti in panchina, altri hanno scelto il piccolo schermo o la dirigenza. Vicino alla Nazionale era rimasto solo Gigi Buffon, team manager fino alla sfortunata notte di Zenica.

Purtroppo, il tempo ha portato via alcune figure monumentali di quel gruppo: Gigi Riva, storico team manager scomparso due anni fa, e Pietro Lombardi, il mitico magazziniere "Spazzolino", che nella bara ha portato con sé la medaglia d'oro iridata, donatagli da Daniele De Rossi.

L'obbligo di ripartire

 Il Mondiale 2026 ci mette davanti a uno specchio impietoso. Ci dice che il mondo è diventato più piccolo, più veloce e incredibilmente tecnologico. L’Italia del calcio, invece, sembra rimasta ferma a quel cielo azzurro di Berlino, incapace di trasformare quel trionfo in una nuova fondazione strutturale. Il gioco moderno ci dimostra che il talento, da solo, non basta più se non è supportato dall’innovazione e dal coraggio di cambiare. Simpatizzare per una “nazione adottiva” quest’estate non significa dimenticare la nostra storia, ma osservare con umiltà come gli altri hanno imparato a correre. Il calcio non aspetta chi guarda indietro: ci sfida a evolvere, con la speranza che nel 2030 l'Italia non sia più una semplice spettatrice nostalgica, ma di nuovo la protagonista del suo destino.

Oltre la notte di Berlino, cos'è successo nel 2006

 L’arresto del boss Provenzano a Corleone dopo 43 anni di latitanza.
Il lancio di Twitter (che oggi si chiama X)
Le Olimpiadi invernali di Torino
Andrea Bargnani prima scelta Nba
A settembre muore Oriana Fallaci

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